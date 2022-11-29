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Головна Економіка Генератори збільшили попит на пальне, але його дефіциту не буде, - Шмигаль

Генератори збільшили попит на пальне, але його дефіциту не буде, - Шмигаль

29 листопада, 2022 вiвторок
17:35
Економіка генератори USAID

У зв'язку з масовим імпортом бензинових та дизельних генераторів попит на автомобільне паливо може зрости, але його дефіцит не прогнозується

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"В умовах збільшення імпорту дизельних та бензинових генераторів розуміємо, що попит на паливо може зрости. Але його дефіцит Міністерство економіки не передбачає. Уряд перебуває у постійному діалозі з мережами пального та уважно стежить за балансом імпорту та споживання", - зазначив прем'єр-міністр.

За його словами, імпорт бензину та дизелю в останні місяці становить близько 700 тисяч тонн щомісяця, що дозволяє забезпечити потреби споживачів.

  • Раніше експерти повідомляли, що Україні навряд чи загрожує дефіцит палива через масове використання генераторів через відключення світла. Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн зазначив, що з підвищеним використанням генераторів в Україні попит на пальне може зрости на 15%.

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Денис Шмигаль
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