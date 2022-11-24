Генераторний попит не вплине на вартість пального, є потенціал задовольнити ці потреби, - директор Консалтингової групи "А-95" Куюн
Сергій Куюн, директор консалтингової групи "А-95", зазначив, що з підвищеним використанням генераторів в Україні попит на пальне може зрости на 15%
Про це він розповів в етері Еспресо.
Сергій Куюн прокоментував несподівану ситуацію для паливного ринку зі зростанням попиту на пальне через збільшення використання генераторів в Україні.
"Зараз бачимо зростання ціни на пальне на 50 копійок або гривню, адже трейдери це пояснюють не подорожчанням закупівельної ціни, а бажанням пригасити попит у своїх мережах і зробити пас на колег з інших мереж, щоб виграти час для привезення нових партій пального. Я не думаю, що надалі будуть зростати ціни, зараз просто потрібен час", - пояснив директор консалтингової групи "А-95".
Сергій Куюн додав, що автозаправні мережі завжди тримають запас пального на 15 діб, а зараз через збільшення споживання запас залишається на 10 діб, тому трейдери через зростання ціни хочуть знизити продажі, щоб встигнути доставити додаткові партії пального. Відповідно, це не глобальний тренд, а ситуативна історія.
"Тому, коли ринок привезе необхідну кількість пального, то фактор такого генераторного попиту не буде відігравати якусь важливу роль і вартість буде залежати як завжди від закупівельної ціни. Тобто за досвідом, внутрішній попит не впливає на ціни. Однак, невідома точна цифра генераторів в Україні, але була інформація, що начебто за 20 днів у листопаді ввезли 135 тисяч генераторів і з них 80 тисяч бензинових. Я порахував, якщо кожен з цих генераторів буде вживати 10 літрів пального на день, то така кількість додасть нам 25-30 тисяч тонн пального на місяць, тобто приблизно 15% від того попиту, якій є стандартним. У нас є потенціал, щоб збільшити це постачання і закрити цей попит", - запевнив Куюн.
- 23 листопада в Україні середня ціна бензину А-95 становила 50,28 грн/л
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