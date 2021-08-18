Генконсул Туркменістану провів зустріч з талібами: "відносини мають братерський характер"

Про це повідомляє пресслужба МЗС Туркменістану.



"Генеральний консул Туркменістану в місті Мазарі-Шаріф зустрівся з керівником представництва руху "Талібан" у провінції Балх", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що зустрічі "пройшла в позитивному і конструктивному ключі".



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Дипломат обговорив з талібом низку конкретних питань, пов'язаних із здійсненням туркменським консульською установою своїх функцій в північних провінціях Афганістану.



"При цьому було відзначено, що відносини між народами двох країн носять братерський характер і засновані на принципах дружби і добросусідства", - підкреслили в МЗС Туркменістану.

Нагадаємо, після капітуляції президента Афганістану Ашрафа Гані та його втечі з країни таліби зайняли без бою Кабул та решту міст.

Втім перший віцепрезидент заявив, що згідно з конституцією країни, бере владу та продовжує боротьбу з талібами.

Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс припинить допомогу афганському уряду за фактичної відсутності такого