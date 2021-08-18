Генконсул Туркменістану провів зустріч з талібами: "відносини мають братерський характер"
18 серпня генеральний консул Туркменістану в центрі провінції Балх - Мазарі-Шаріфі провів зустріч з керівником талібів у місті
Про це повідомляє пресслужба МЗС Туркменістану.
"Генеральний консул Туркменістану в місті Мазарі-Шаріф зустрівся з керівником представництва руху "Талібан" у провінції Балх", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що зустрічі "пройшла в позитивному і конструктивному ключі".
Читайте також: Боррель заявив про необхідність встановлення контактів з "Талібаном"
Дипломат обговорив з талібом низку конкретних питань, пов'язаних із здійсненням туркменським консульською установою своїх функцій в північних провінціях Афганістану.
"При цьому було відзначено, що відносини між народами двох країн носять братерський характер і засновані на принципах дружби і добросусідства", - підкреслили в МЗС Туркменістану.
- Нагадаємо, після капітуляції президента Афганістану Ашрафа Гані та його втечі з країни таліби зайняли без бою Кабул та решту міст.
- Втім перший віцепрезидент заявив, що згідно з конституцією країни, бере владу та продовжує боротьбу з талібами.
- Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс припинить допомогу афганському уряду за фактичної відсутності такого
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.58
Купівля 26.58Продаж 26.82
-
EUR
Купівля 31.11Продаж 31.48
- Актуальне
- Важливе