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Геноцид українського народу стане вироком для всіх росіян, - Гарань

4 квітня, 2022 понедiлок
20:32
війна з Росією геноцид рф вбивство

Науковий директор Фонду “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва Олексій Гарань впевнений, що геноцид українського народу, який влаштували російські солдати, стане вироком для всієї Росії

Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV

“Безумовно, росіяни скоюють воєнні злочини в Україні. Геноцид означає цілеспрямовані дії по знищенню категорії народу за певною ознакою. Ситуацію в Бучі, думаю, можна назвати геноцидом українського народу. Я хочу наголосити, що ці звірства росіян, які ми бачимо не є випадковостями. Росія готувала росіян протягом багатьох років до геноциду українського народу. Вони говорили, що Україна не є країною, а такого народу, як українці, немає.” - пояснив Гарань

Гарань додав, що в статті кремлівського ЗМІ “Риа Новости” цілеспрямовано закликають до деукраїнізації України та репресій проти українців.

“Путінський режим вів кампанію по розпалюванню ненависті до українців дуже багато років. Тому за це несе відповідальність і Росія, як держава, і виконавці. Виконавці це не тільки Путін, а російська армія і росіяни. Я думаю, те що відбулось в Бучі, а перед тим відбувалось в багатьох інших окупованих населених пунктів, дає змогу Україні закликати світ до моралі та справедливості.” - додав Гарань

  • Нагадаємо, Володимир Зеленський, відвідавши Бучу на Київщині 4 квітня, заявив, що Росія скоїла воєнні злочини та геноцид в Україні
  • 1 квітня підрозділи Збройних сил України звільнили міста Бучу та Бородянку Київської області. У звільнений від російських загарбників Бучі виявили братську могилу, де поховали майже 300 людей. На вулицях лежать десятки трупів, деякі із них із зав'язаними руками.
  • Американська компанія Maxar Technologies оприлюднила супутникові знімки з Бучі на Київщині, де видно, що перші ознаки розкопок братської могили на території храму Андрія Первозванного були з 10 березня

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