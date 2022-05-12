Політик висловив таку думку в етері Еспресо.

"Дивовижний факт, можливо, маловідомий. Ті російські військові, так звані орки, які гинуть в Україні, - всі дивилися відеоконтент Анатолія Шарія. Як можна не повʼязати ці речі: насилля в Бучі, зґвалтування українців та перегляд відеоконтенту Шарія? Це напряму повʼязано. В телефонах орків виявляють його Ютуб - вони всі були споживачами контенту Шарія", - зазначив Фейгін.

Політичний діяч переконаний, що політична партія кремлівського пропагандиста Анатолія Шарія фінансувалася за кошти Кремля й у неї входили люди з чіткою антиукраїнською позицією.

"Мене завжди вражало, що ось плаває, крякає качка ця знаменита. Всі й так розуміли, що це персонаж, який не злазить з екранів пропагандистських телеканалів Кремля, розповідає про селюків та каструльоголових. Немає невіть сенсу говорити, що партія Шарія - абсолютно агентська, туди набирали людей за агентурні гроші. І так ясно, що вони тут корегували вогонь й усе на світі", - зауважив Марк Фейгін.

4 травня поліція Іспанії затримала проросійського пропагандиста Анатолія Шарія, підозрюваного Україною в державній зраді.

Згодом іспанський суд відпустив Анатолія Шарія під підписку про невиїзд.

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