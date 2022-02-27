Генпрокуратура РФ погрожує росіянам справами про держзраду за фінансову допомогу Україні

Про це повідомляється у Telegram-каналі відомства.



Генпрокуратура погрожує росіянам справами про держзраду (стаття 275 КК) за пожертвування українським військовим.



"За кожним фактом надання фінансової та іншої допомоги іноземній державі в діяльності, спрямованій проти безпеки Російської Федерації, буде дана правова оцінка", - йдеться у дописі.



Нагадаємо, за даною статтею передбачається покарання позбавлення волі до 20 років.



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