Генпрокуратура РФ погрожує росіянам справами про держзраду за фінансову допомогу Україні
Генпрокуратура РФ погрожує росіянам справами про держзраду (до 20 років колонії) за фінансову допомогу українським військовим
Про це повідомляється у Telegram-каналі відомства.
Генпрокуратура погрожує росіянам справами про держзраду (стаття 275 КК) за пожертвування українським військовим.
"За кожним фактом надання фінансової та іншої допомоги іноземній державі в діяльності, спрямованій проти безпеки Російської Федерації, буде дана правова оцінка", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, за даною статтею передбачається покарання позбавлення волі до 20 років.
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