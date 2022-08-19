Генсек НАТО Столтенберг візьме участь у другому саміті "Кримської платформи"

Про це повідомила пресслужба НАТО.

"23 серпня 2022 року Генеральний секретар НАТО пан Єнс Столтенберг візьме участь у другому саміті Кримської платформи (онлайн)", - йдеться в опублікованій заяві.

Відомо, що участь в онлайн-саміті підтвердили канцлер Німеччини Олаф Шольц, крем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.

7 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що у серпні 2022 року відбудеться новий саміт Кримської платформи за участі парламентських делегацій різних країн.

15 серпня Зеленський створив Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції Криму. У документі йдеться, що Консультативна рада – це консультативно-дорадчий орган при президентові України.Завданнями новоствореної ради є підготовка положень стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної республіки Крим і Севастополя.

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