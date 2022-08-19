Генсек НАТО Столтенберг візьме участь у другому саміті "Кримської платформи"
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг візьме участь у другому саміті "Кримської платформи" 23 серпня
Про це повідомила пресслужба НАТО.
"23 серпня 2022 року Генеральний секретар НАТО пан Єнс Столтенберг візьме участь у другому саміті Кримської платформи (онлайн)", - йдеться в опублікованій заяві.
Відомо, що участь в онлайн-саміті підтвердили канцлер Німеччини Олаф Шольц, крем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.
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