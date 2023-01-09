Генсек ОБСЄ заявила, що для РФ "є сенс залишатися членом" організації
В ОБСЄ немає механізму призупинення участі країн, який можна було б використати щодо виключення РФ з організації
Про це сказала генеральний секретар ОБСЄ Хельга Шмід в інтерв'ю Welt.
За її словами, безперечне те, що Росія напала на Україну і є агресором у цій війні. Так, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба має рацію, коли каже, що фундаментальні принципи ОБСЄ - такі як державний суверенітет, територіальна цілісність і заборона на застосування сили - були потоптані.
"На відміну від Ради Європи, ОБСЄ не має механізму призупинення, який можна було б використати для виключення Росії. Це також тому, що ми не є організацією однодумців, як ЄС чи НАТО. ОБСЄ виникла з протистояння під час холодної війни. Її заснували країни, які мали дуже різні інтереси, але хотіли запобігти ескалації", - сказала Шмід.
Окрім цього вона наголосила, що для Росії є сенс залишатися членом ОБСЄ.
"Принаймні з сьогоднішньої перспективи, я вважаю, що для Росії є сенс залишатися членом ОБСЄ... Одного дня нам знову знадобляться канали спілкування", - сказала вона.
- Раніше президент України Володимир Зеленський розкритикував ОБСЄ за недостатню участь у спробах змусити Росію припинити війну проти України. Зеленський зауважив, що через 9 місяців безперервних злочинів Росія залишається одним із членів Парламентської асамблеї організації.
- А головуюча в ОБСЄ Польща відмовила у візах російській делегації, яка мала їхати до Варшави на осінню сесію Парламентської асамблеї ОБСЄ 24-26 2022 року листопада.
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