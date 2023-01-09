Генсек ОБСЄ заявила, що для РФ "є сенс залишатися членом" організації

Про це сказала генеральний секретар ОБСЄ Хельга Шмід в інтерв'ю Welt.

За її словами, безперечне те, що Росія напала на Україну і є агресором у цій війні. Так, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба має рацію, коли каже, що фундаментальні принципи ОБСЄ - такі як державний суверенітет, територіальна цілісність і заборона на застосування сили - були потоптані.

"На відміну від Ради Європи, ОБСЄ не має механізму призупинення, який можна було б використати для виключення Росії. Це також тому, що ми не є організацією однодумців, як ЄС чи НАТО. ОБСЄ виникла з протистояння під час холодної війни. Її заснували країни, які мали дуже різні інтереси, але хотіли запобігти ескалації", - сказала Шмід.

Окрім цього вона наголосила, що для Росії є сенс залишатися членом ОБСЄ.

"Принаймні з сьогоднішньої перспективи, я вважаю, що для Росії є сенс залишатися членом ОБСЄ... Одного дня нам знову знадобляться канали спілкування", - сказала вона.