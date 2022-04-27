Генсек ООН Антоніу Гутерреш прибув в Україну

Про це він повідомив у Twitter.

"Я прибув в Україну після візиту до Москви", - написав Гутерреш.

За його словами, ООН продовжить свою роботу щодо розширення гуманітарної підтримки та забезпечення евакуації мирного населення із зон конфлікту.

"Чим швидше закінчиться ця війна, тим краще – для України, Росії та світу», - зазначив генсек ООН.



У четвер Гутерреш проведе переговори з Президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Напередодні, 26 квітня, лідер ООН здійснив візит в Росію, де зустрівся з Лавровим та Путіним. На цій зустрічі Гутерріш назвав вторгнення в Україну порушенням Статуту ООН та запропонував створити спільну групу для організації гуманітарних коридорів, у тому числі з маріупольського заводу "Азовсталь".

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