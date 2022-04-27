Генсек ООН Антоніу Гутерреш прибув в Україну
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш здійснив візит у Київ, де матиме зустріч з главою МЗС та Президентом України
Про це він повідомив у Twitter.
"Я прибув в Україну після візиту до Москви", - написав Гутерреш.
За його словами, ООН продовжить свою роботу щодо розширення гуманітарної підтримки та забезпечення евакуації мирного населення із зон конфлікту.
"Чим швидше закінчиться ця війна, тим краще – для України, Росії та світу», - зазначив генсек ООН.
У четвер Гутерреш проведе переговори з Президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
- Напередодні, 26 квітня, лідер ООН здійснив візит в Росію, де зустрівся з Лавровим та Путіним. На цій зустрічі Гутерріш назвав вторгнення в Україну порушенням Статуту ООН та запропонував створити спільну групу для організації гуманітарних коридорів, у тому числі з маріупольського заводу "Азовсталь".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.97
Купівля 30.97Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.86Продаж 34.16
- Актуальне
- Важливе