Генсек ООН Гутерреш відвідав Одесу
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув з офіційним візитом до Одеси
Про це інформує речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.
Зазначається, що Гутерреш відвідає Одеський порт, з якого в рамках стамбульської угоди експортується українське зерно.
- Нагадаємо, 18 серпня у Львові пройшла зустріч президента Туреччини Реджепа Ердогана, лідера України Володимира Зеленського та генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша
- Після зустрічі з Ердоганом і Гутеррешем Зеленський заявив, що переговори з РФ можливі лише якщо Путін виведе війська з України
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