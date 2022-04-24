Генсек ООН перед візитами в Росію та Україну поїде в Туреччину
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у понеділок, 25 квітня, відвідає Анкару. Далі він відправиться до Москви, щоб зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним, а потім – в Україну
Про це пише Reuters.
У понеділок Гутерріш відвідає столицю Туреччини, де його прийме президент Тайіп Ердоган. Його заступник з гуманітарних питань Мартін Гріффітс зауважив, що Анкара є важливим місцем для проведення переговорів між Україною та Росією.
Після цього Генсек ООН зустрінеться з Путіним, а також проведе робочу зустріч і обід з Міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. У Києві Гутерріша чекає зустріч із Зеленським, а також міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
- Раніше повідомляли, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш приїде в Україну у четвер, 28 квітня.
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