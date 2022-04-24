Генсек ООН перед візитами в Росію та Україну поїде в Туреччину

Про це пише Reuters.

У понеділок Гутерріш відвідає столицю Туреччини, де його прийме президент Тайіп Ердоган. Його заступник з гуманітарних питань Мартін Гріффітс зауважив, що Анкара є важливим місцем для проведення переговорів між Україною та Росією.



Після цього Генсек ООН зустрінеться з Путіним, а також проведе робочу зустріч і обід з Міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. У Києві Гутерріша чекає зустріч із Зеленським, а також міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Раніше повідомляли, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш приїде в Україну у четвер, 28 квітня.