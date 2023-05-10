Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Сьогодні росіяни не мають розуміння з якого боку буде головний удар, головний контрнаступ ЗСУ. Ми будемо робити розвідку боєм та тиснути на різних ділянках фронту, щоб ще більше їх заплутати. Генштаб України має певного роду замисли в контексті нашого контрнаступу. Передумовами для контрнаступу можна вважати розвідку боєм, артпідготовку, розм'якшування передньої лінії оборони супротивника", - пояснив Лапін.

За словами офіцера ЗСУ, росіяни не можуть зрозуміти, де зосередити свої резерви.

"Такі дії ми проводимо на різних ділянках, тому росіяни не можуть зрозуміти, де зосередити свої резерви, щоб мати можливість протидіяти. Росіяни сильно стесали зуби від свого наступу об нашу оборону, але вони мають великий потенціал. Зараз триває підготовка з нашого боку. Чим довше противник не буде знати, де накопичуються наші резерви та напрямок основного удару, тим більше буде збережено життів наших хлопців", - підкреслив Лапін.