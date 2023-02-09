Генштаб: майже вся складна електроніка російської артилерії - імпортна
Представник Генштабу ЗСУ Андрій Рудик заявив, що практично всі складові електроніки російської артилерії є імпортованими з інших країн
Про це член Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генштабу ЗСУ Андрій Рудик заявив на брифінгу в Military Media Center.
"Практично вся складна електроніка на службі в російських артилеристів – імпортна. Як показали наші дослідження, російський ВПК не здатен виготовити щось складніше від резисторів, транзисторних матриць та резонаторів", - ствердив він.
Також представник Генштабу показав трофейний зразок бортової електронно-обчислювальної машини "Багет-83": її застосовують в системі управління наведення та вогню РСЗВ "Торнадо-Г".
"Тут ви можете побачити мікросхеми виробництва США та Швейцарії. У блоку електронному 14Ц821С, що входить до складу супутникової навігаційної системи, взагалі немає нічого російського – всі складові американського, південнокорейського та швейцарського походження", - додав Андрій Рудик.
- Нагадаємо, раніше The Wall Street Journal повідомляв, що турецькі компанії експортували до Росії електроніку, запчастини та інші товари американського виробництва, всупереч санкціям США та в порушення американського експортного контролю. Деякі з цих товарів необхідні для забезпечення збройних сил РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.61
Купівля 39.61Продаж 40.29
-
EUR
Купівля 42Продаж 42.87
- Актуальне
- Важливе