Генштаб: майже вся складна електроніка російської артилерії - імпортна

Про це член Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генштабу ЗСУ Андрій Рудик заявив на брифінгу в Military Media Center.

"Практично вся складна електроніка на службі в російських артилеристів – імпортна. Як показали наші дослідження, російський ВПК не здатен виготовити щось складніше від резисторів, транзисторних матриць та резонаторів", - ствердив він.

Також представник Генштабу показав трофейний зразок бортової електронно-обчислювальної машини "Багет-83": її застосовують в системі управління наведення та вогню РСЗВ "Торнадо-Г".

"Тут ви можете побачити мікросхеми виробництва США та Швейцарії. У блоку електронному 14Ц821С, що входить до складу супутникової навігаційної системи, взагалі немає нічого російського – всі складові американського, південнокорейського та швейцарського походження", - додав Андрій Рудик.