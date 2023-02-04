Про це пише The Wall Street Journal.

"Турецькі компанії минулого року експортували на десятки мільйонів доларів машин, електроніки, запчастин та інших товарів, необхідних Росії для її збройних сил", - йдеться у статті

Щонайменше 13 турецьких фірм експортували товарів на загальну суму 18,5 мільйонів доларів, пише видання. Йдеться про пластмасу, гумові вироби і транспортні засоби. Їх продали 10 російським компаніям, на які США наклали санкції за їхню роль у нападі Росії на Україну.

За даними, які проаналізували журналісти, турецькі компанії відправили в РФ щонайменше 3 партії товарів американського виробництва.

Турецькі фірми також відправили до Росії з березня по жовтень 2022 року ліфти, електрогенератори, друковані плати та інші товари виробництва США на суму 15 млн доларів в порушення американського експортного контролю.

Крім того, серед підсанкційних російських компаній, які отримували товари з Туреччини, було дочірнє підприємство російської корпорації "Тактичні ракети", що виробляє системи озброєння для російського флоту, і "Промтехнологія", яка потрапила під санкції за виробництво гвинтівок для російських збройних сил.

Серед товарів, які Росія придбала у Туреччині, також були рульові колеса для вантажівок і фільтри для двигунів американського виробництва. РФ імпортувала конвеєрів і ліфтів американського виробництва на суму майже 8 мільйонів доларів.

Повідомляється, що високопосадовці міністерства фінансів США відвідали Туреччину, ОАЕ та Оман, щоб у цих країнах припинили діяльність російських мереж військових закупівель.

В МЗС Туреччини, міністерстві промисловості і торгівлі Росії та Федеральній митній службі на запити журналістів щодо експорту не відповіли.