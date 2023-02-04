Туреччина продає у Росію товари зі США, які йдуть на потреби армії РФ, - WSJ
Турецькі компанії експортували до Росії електроніку, запчастини та інші товари американського виробництва, всупереч санкціям США та в порушення американського експортного контролю. Деякі з цих товарів необхідні для забезпечення збройних сил РФ
Про це пише The Wall Street Journal.
"Турецькі компанії минулого року експортували на десятки мільйонів доларів машин, електроніки, запчастин та інших товарів, необхідних Росії для її збройних сил", - йдеться у статті
Щонайменше 13 турецьких фірм експортували товарів на загальну суму 18,5 мільйонів доларів, пише видання. Йдеться про пластмасу, гумові вироби і транспортні засоби. Їх продали 10 російським компаніям, на які США наклали санкції за їхню роль у нападі Росії на Україну.
За даними, які проаналізували журналісти, турецькі компанії відправили в РФ щонайменше 3 партії товарів американського виробництва.
Турецькі фірми також відправили до Росії з березня по жовтень 2022 року ліфти, електрогенератори, друковані плати та інші товари виробництва США на суму 15 млн доларів в порушення американського експортного контролю.
Крім того, серед підсанкційних російських компаній, які отримували товари з Туреччини, було дочірнє підприємство російської корпорації "Тактичні ракети", що виробляє системи озброєння для російського флоту, і "Промтехнологія", яка потрапила під санкції за виробництво гвинтівок для російських збройних сил.
Серед товарів, які Росія придбала у Туреччині, також були рульові колеса для вантажівок і фільтри для двигунів американського виробництва. РФ імпортувала конвеєрів і ліфтів американського виробництва на суму майже 8 мільйонів доларів.
Повідомляється, що високопосадовці міністерства фінансів США відвідали Туреччину, ОАЕ та Оман, щоб у цих країнах припинили діяльність російських мереж військових закупівель.
В МЗС Туреччини, міністерстві промисловості і торгівлі Росії та Федеральній митній службі на запити журналістів щодо експорту не відповіли.
- Нещодавно стало відомо, що у грудні високопоставлені американські чиновники пригрозили турецьким особам тюремним ув'язненням, штрафами та втратою експортних привілеїв, якщо вони надаватимуть послуги із заправки паливом та надання запчастин для літаків американського виробництва, що літають з Туреччини в Росію та Білорусь і назад в порушення експортного контролю, запровадженого навесні минулого року.
- Відтак найбільший турецький оператор наземного обслуговування попередив російські авіакомпанії про припинення надання послуг їх літакам, що вироблені з американських комплектуючих.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.62
Купівля 39.62Продаж 40.33
-
EUR
Купівля 42.63Продаж 43.62
- Актуальне
- Важливе