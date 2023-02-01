Про це повідомляє телеграм-канал "Авіаторщина".

Найбільший турецький оператор наземного обслуговування авіарейсів попередив російські авіакомпанії про ризики необслуговування в аеропортах Туреччини 170 літаків, які потрапили під експортні санкції США, — вони забороняють заправку, техобслуговування та ремонт таких бортів за кордоном.

Хендлінгова компанія Havaş порадила їм планувати польоти до Туреччини лише на повітряних суднах, що містять менш як 25% деталей американського виробництва, оскільки це єдині літаки, які їй дозволено обслуговувати.

Лист Havaş надійшов деяким російським авіакомпаніям ще наприкінці грудня. У ньому сказано, що Бюро промисловості та безпеки Мінторгу США надіслало компаніям турецької авіагалузі листи-попередження про те, що обслуговування американських літаків російських та білоруських авіакомпаній, що потрапили під експортні обмеження США, є порушенням Правил експортного контролю.

У зв'язку з цим Havaş вирішила провести комплексну перевірку, щоб виявити ризики та наслідки для свого бізнесу та зацікавлених сторін.

"В результаті цього ми можемо виявитися не в змозі обслуговувати деякі або всі ваші рейси", - попередив турецький оператор російські авіакомпанії. Він попросив їх надати список літаків, що містять менше ніж 25% деталей американського виробництва.

Нещодавно стало відомо, що у грудні високопоставлені американські чиновники пригрозили турецьким особам тюремним ув'язненням, штрафами та втратою експортних привілеїв, якщо вони надаватимуть послуги із заправки паливом та надання запчастин для літаків американського виробництва, що літають з Туреччини в Росію та Білорусь і назад в порушення експортного контролю, запровадженого навесні минулого року.

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