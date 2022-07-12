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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Генштаб назвав втрати армії РФ з 24 лютого: близько 37 470 військових, 1649 танків та 3829 БТРів

Генштаб назвав втрати армії РФ з 24 лютого: близько 37 470 військових, 1649 танків та 3829 БТРів

12 липня, 2022 вiвторок
09:28
війна з Росією

З 24 лютого до 12 липня російські окупанти втратили близько  37 470 військових, 3 829 бронемашин, 1 649 танків і 2 699 одиниць автомобільної техніки

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.07 орієнтовно склали :

  • особового складу  - близько 37470 (+70) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1649 (+4) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 3829 (+1) од,
  • артилерійських систем – 838 (+0) од,
  • РСЗВ - 247 (+0) од,
  • засоби ППО - 109 (+0) од,
  • літаків – 217 (+0) од,
  • гелікоптерів – 188 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 676 (+0),
  • крилаті ракети - 155 (+0),
  • кораблі / катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2699 (+3) од,
  • спеціальна техніка - 66 (+0).

Зазначається також, що найбільших втрат ворог зазнав на Миколаївському напрямку.

  • Луцькі спецпризначенці знищили ворожу ДРГ та 5 окупантів, командира взяли в полон.

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