Генштаб назвав втрати армії РФ з 24 лютого: близько 37 470 військових, 1649 танків та 3829 БТРів
З 24 лютого до 12 липня російські окупанти втратили близько 37 470 військових, 3 829 бронемашин, 1 649 танків і 2 699 одиниць автомобільної техніки
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.07 орієнтовно склали :
- особового складу - близько 37470 (+70) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1649 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3829 (+1) од,
- артилерійських систем – 838 (+0) од,
- РСЗВ - 247 (+0) од,
- засоби ППО - 109 (+0) од,
- літаків – 217 (+0) од,
- гелікоптерів – 188 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 676 (+0),
- крилаті ракети - 155 (+0),
- кораблі / катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2699 (+3) од,
- спеціальна техніка - 66 (+0).
Зазначається також, що найбільших втрат ворог зазнав на Миколаївському напрямку.
- Луцькі спецпризначенці знищили ворожу ДРГ та 5 окупантів, командира взяли в полон.
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