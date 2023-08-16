Генштаб: окупанти заборонили переміщення мирних жителів між Голою Пристанню та Кінбурнською косою
Росіяни посилили фільтраційні заходи на тимчасово окупованій Херсонщині - так, з 15 по 26 серпня заборонене переміщення мирних жителів між Голою Пристанню та Кінбурнською косою
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 16 серпня.
Зазначається, що проводяться масові обшуки житлових приміщень та перевірка телефонів, основну увагу приділяють мешканцям, які мають сім-картки українських операторів.
Водночас за даними Генштабу, ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
Авіація ЗСУ завдала 9 ударів по районах зосередження ворога
Ще один удар прийшовся по зенітно-ракетному комплексу окупантів.
Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 зенітно-ракетний комплекс противника.
За день росіяни завдали 7 ракетних та 67 авіаційних ударів по території України
А також противник здійснив 30 обстрілів з РСЗВ. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема й діти. Руйнувань зазнала портова інфраструктура на Одещині, а також житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Також, сьогодні нашою протиповітряною обороною знищено 2 крилаті ракети Х-59 та 13 ворожих БпЛА “Shahed-136/131”.
На основних напрямках фронту протягом доби відбулось понад 15 бойових зіткнень.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.
Своєю чергою на інших напрямках ситуація така:
- На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Тимоновичі, Блешня Чернігівської області; Шалигине, Попівка, Миропілля Сумської області та Одноробівка, Стогнії, Уди, Зелене, Гатище на Харківщині.
- На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Сеньківки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Вільшана, Петропавлівка, Чернещина Харківської області.
- На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Сівесрьк, Верхньокам’янське, Свято-Покровське, Виїмка Донецької області.
- На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Калинівка, Іванівське, Ступочки Донецької області.
- На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Олександропіль, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.
- На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Катеринівка та Курахове Донецької області.
- На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Урожайного та Благодатного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Водяне, Богоявленка, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Благодатне та Урожайне Донецької області.
- На Запорізькому напрямку від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Чарівне, Гуляйпілське, Омельник, Новоандріївка, Малі Щербаки, П’ятихатки Запорізької області.
- На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Хрещенівка, Новодмитрівка, Миколаївка, Садове, Зеленівка Херсонської області та місто Херсон.
У середу, 16 серпня, російські терористи завдали удару по Дніпропетровській області, загинув 18-річний хлопець, поранено 2-річну дівчинку.
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