Генштаб: Окупаційна влада має намір евакуювати родини військового керівництва з Криму
Викладачам вишів Херсона, які співпрацюють з окупаційною владою, загарбники рекомендують переїжджати на територію Криму. А "влада" має плани щодо евакуації родин представників керівництва силових структур
Про це пише Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
"Викладачам вузів Херсона, які співпрацюють з окупаційною владою, загарбники рекомендують переїжджати на територію Криму", - йдеться в повідомленні.
Також відомо, що в разі "ускладнення" ситуації на тимчасово окупованій території українського Криму окупаційна влада має плани щодо евакуації родин представників керівництва силових структур, які проходять службу на зазначеній території.
У місті Старобільськ Луганської області окупанти проводять пошуки українських патріотів, затримання членів родин та друзів військовослужбовців, а також співробітників правоохоронних органів.
Крім того, за наявною інформацією, у Луганській області, під виглядом пошуку "українських диверсантів", загарбники розшукують своїх дезертирів.
- Протягом 10 жовтня РФ завдала понад 61 ракетний та 32 авіаційні удари, здійснила близько 92 обстрілів з РСЗВ. Проте 73 повітряні цілі було знищено українськими підрозділами протиповітряної оборони на різних напрямках.
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