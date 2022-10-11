Про це пише Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"Викладачам вузів Херсона, які співпрацюють з окупаційною владою, загарбники рекомендують переїжджати на територію Криму", - йдеться в повідомленні.

Також відомо, що в разі "ускладнення" ситуації на тимчасово окупованій території українського Криму окупаційна влада має плани щодо евакуації родин представників керівництва силових структур, які проходять службу на зазначеній території.

У місті Старобільськ Луганської області окупанти проводять пошуки українських патріотів, затримання членів родин та друзів військовослужбовців, а також співробітників правоохоронних органів.

Крім того, за наявною інформацією, у Луганській області, під виглядом пошуку "українських диверсантів", загарбники розшукують своїх дезертирів.

Протягом 10 жовтня РФ завдала понад 61 ракетний та 32 авіаційні удари, здійснила близько 92 обстрілів з РСЗВ. Проте 73 повітряні цілі було знищено українськими підрозділами протиповітряної оборони на різних напрямках.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb