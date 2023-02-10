Про це поінформував Генеральний штаб ЗСУ на фейсбуці.

Росіяни надалі ведуть наступальні дії на п'яти напрямках

Армія РФ продовжує вести наступальні дії Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, зокрема поблизу Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Опитного, Мар’їнки і Вугледара.

За даними військових, окупанти активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію, аби завдавати ударів по позиціях захисників.

"Протягом минулої доби противник завдав 52 авіаційних та 6 ракетних ударів, 2 з яких - по цивільній інфраструктурі міста Краматорськ Донецької області. Також окупанти здійснили 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі Донецької та Херсонської областей", - ствердили в Генштабі.

Захисники попередили: загроза ракетних та авіаційних ударів по Україні залишається високою.

ЗСУ відбили атаки поблизу 12 населених пунктів, збили 3 БПЛА, а українська авіація завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян

Упродовж доби Сили оборони відбили атаки РФ в районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківської області; Стельмахівка і Діброва - Луганської та Федорівка, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Авдіївка, Красногорівка, Парасковіївка і Пречистівка на Донеччині.

Українська авіація завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян, а також 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Тоді ж Сили ППО збили 3 ворожих БПЛА, попередньо, 2 типу "Орлан-10" та 1 "Оріон". А ракетні війська та артилерія уразили 2 пункти управління ворога, 5 районів зосередження живої сили, склад боєприпасів та позицію ППО росіян.

Загарбники продовжують здійснювати фільтраційні заходи на тимчасово окупованій Херсонщині, а на Запоріжжя привезли вагнерівців

У місті Гола Пристань у Херсонській області співробітники російської ФСБ перевіряють документи та особисті речі місцевих жителів, особливу увагу приділяючи телефонам.

"З метою поповнення втрат, до населеного пункту Мирне Запорізької області, російські окупанти привезли найманців з так званого ПВК Вагнер з-поміж завербованих ув’язнених", - додали в Генштабі.

Ситуація за напрямками:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському фахівці не виявили змін та ознак формування наступальних угруповань.

Під обстрілами опинилися райони 27 населених пунктів. Серед них Сеньківка і Гай Чернігівської області; Нововасилівка, Студенок, Волфине, Басівка, Миколаївка, Олександрівка, Велика Писарівка на Сумщині та Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Малі Проходи, Стариця і Дворічна Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках під атакою опинилися райони міст і сіл Синьківка, Куп’янськ, Піщане, Берестове, Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка, Діброва і Серебрянське лісництво Луганської області та Торське на Донеччині.

На Бахмутському напрямку окупанти атакували райони населених пунктів Миколаївка, Спірне, Васюківка, Веселе, Берестове, Білогорівка, Красна Гора, Часів Яр, Богданівка, Іванівське, Бахмут, Олександро-Шультине, Торецьк, Північне та Майорськ Донецької області.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Новомихайлівка, Нескучне, Золота Нива, Пречистівка і Вугледар Донецької області.

На Запорізькому напрямку під вогнем опинилися райони населених пунктів Времівка і Новопіль на Донеччині та Темирівка, Ольгівське, Староукраїнське, Гуляйполе, Червоне, Степове, Щербаки, Новоандріївка, Оріхів, Новоданилівка, Мала Токмачка і Чарівне Запорізької області.

На Херсонському напрямку загарбники обстріляли райони 22 населених пунктів, в тому числі: Качкарівка, Токарівка, Веселе, Антонівка, Садове, Комишани, Берегове та Херсон.