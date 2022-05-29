Про це інформує у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.

На Волинському та Поліському напрямках здійснюється оперативна та бойова підготовки збройних сил Білорусі. З цієї території зберігається загроза ракетно-авіаційних ударів.

На Сіверському напрямку ворог прикриває українсько-російський кордон в Брянській та Курській областях. Крім того, обстріляв з мінометів позиції Сил оборони на Сумщині.

На Слобожанському напрямку противник обстрілює Держкордон України чим не дозволяє просунутися нашим захисникам. Армія РФ поповнює втрати серед озброєння та військової техніки.

На Харківському напрямку російські окупанти зосередили основні зусилля на утриманні займаних рубежів і замінуванні територій в ймовірних напрямках проходження українських військ. Також ворог обстрілював цивільну інфраструктуру поблизу населених пунктів Черкаські Тишки, Руські Тишки, Петрівка і Тернова.

На Слов’янському напрямку загарбники нині посилюють розвідку, утримують позиції та проводять підготовку для відновлення наступу, поповнюють втрати та запаси.

Артилерійські обстріли по цивільної інфраструктури росіяни здійснювали в районах населених пунктів Гусарівка, Велика Комишуваха, Богородичне, Святогірськ та інших. За допомогою авіації продовжив завдавати ударів в районі Довгенького.

На Донецькому напрямку противник наступає, застосовує сили та засоби ракетних військ, артилерії та радіоелектронної боротьби.

На Лиманському напрямку посилює угруповання. Застосував штурмову авіацію поблизу Діброви. Намагається закріпитись в районі населеного пункту Лиман.

На Сєвєродонецькому напрямку за підтримки артилерії йдуть бої у районі міста Сєвєродонецька. Поблизу Бобрового ворог зазнав втрат і відійшов на старі позиції. Завдав авіаударів в районі Устинівки.

На Бахмутському напрямку російські загарбники намагаються покращити тактичне положення. Мінометами та артилерією ворог штурмує населені пункти - Володимирівка, Василівка, Комишуваха та Миронівка. Зазнав втрат і відійшов. Силами авіації завдав ударів поблизу Яковлівки.

На Авдіївському напрямку, за підтримки артилерії, противник намагався наступати в районах населених пунктів Кам’янка та Веселе, успіху не мав.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних наступальних дій не проводив, здійснював обстріли цивільної інфраструктури по лінії зіткнення.

На Південнобузькому напрямку ворог, в результаті наступальних дій українських підрозділів зазнав втрат та зайняв оборону на невигідних рубежах поблизу Костромки. Перекидає резерви.

В районах населених пунктів Лимани, Степова Долина, Луч, Партизани, Червоний Яр, Трудолюбівка та інших російські окупанти уражаються цивільну інфраструктуру.

Противник посилює угруповання застарілими зразками озброєння та військової техніки, зокрема, танками Т-62 та БМП-1.

На Бессарабському напрямку ситуація змін не зазнала.

В Придністровському регіоні республіки Молдова тривають обмежувальні заходи, посилена перевірка інфраструктури, транспорту та громадян, контроль за використанням автомобілів обладнаних спецзасобами.

Противник продовжує зазнавати втрат.

"Зокрема і санітарних, що обумовлює необхідність створювати додаткові можливості надання медичної допомоги. Так, на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим окупаційна адміністрація розпорядилась припинити прийом цивільного населення, щоб звільнити ліжко-місця для поранених. Інтенсивно проводиться збір донорської крові", - йдеться в повідомленні.

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