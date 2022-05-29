English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Окупанти наступають на Донецькому напрямку, намагаються закріпитися в районі Лимана та відступають від Сєвєродонецька, - Генштаб ЗСУ

Окупанти наступають на Донецькому напрямку, намагаються закріпитися в районі Лимана та відступають від Сєвєродонецька, - Генштаб ЗСУ

29 травня, 2022 неділя
07:45
війна з Росією На фото військова техніка та військовослужбовці

28 травня лише на Донецькому та Луганському напрямках українські захисники відбили сім атак противника, знищили танк та шість ворожих автомобілів. Підрозділи протиповітряної оборони ліквідували БпЛА типу "Орлан-10". Також ворог зазнає втрат і на інших напрямках

Про це інформує у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.

На Волинському та Поліському напрямках здійснюється оперативна та бойова підготовки збройних сил Білорусі. З цієї території зберігається загроза ракетно-авіаційних ударів.

На Сіверському напрямку ворог прикриває українсько-російський кордон в Брянській та Курській областях. Крім того, обстріляв з мінометів позиції Сил оборони на Сумщині.

На Слобожанському напрямку противник обстрілює Держкордон України чим не дозволяє просунутися нашим захисникам. Армія РФ поповнює втрати серед озброєння та військової техніки.

На Харківському напрямку російські окупанти зосередили основні зусилля на утриманні займаних рубежів і замінуванні територій в ймовірних напрямках проходження українських військ. Також ворог обстрілював цивільну інфраструктуру поблизу населених пунктів Черкаські Тишки, Руські Тишки, Петрівка і Тернова.  

На Слов’янському напрямку загарбники нині посилюють розвідку, утримують позиції та проводять підготовку для відновлення наступу, поповнюють втрати та запаси.

Артилерійські обстріли по цивільної інфраструктури росіяни здійснювали в районах населених пунктів Гусарівка, Велика Комишуваха, Богородичне, Святогірськ та інших. За допомогою авіації продовжив завдавати ударів в районі Довгенького.

На Донецькому напрямку противник наступає, застосовує сили та засоби ракетних військ, артилерії та радіоелектронної боротьби.

На Лиманському напрямку посилює угруповання. Застосував штурмову авіацію поблизу Діброви. Намагається закріпитись в районі населеного пункту Лиман.

На Сєвєродонецькому напрямку за підтримки артилерії йдуть бої у районі міста Сєвєродонецька. Поблизу Бобрового ворог зазнав втрат і відійшов на старі позиції. Завдав авіаударів в районі Устинівки.

На Бахмутському напрямку російські загарбники намагаються покращити тактичне положення. Мінометами та артилерією ворог штурмує населені пункти - Володимирівка, Василівка, Комишуваха та Миронівка. Зазнав втрат і відійшов. Силами авіації завдав ударів поблизу Яковлівки.

На Авдіївському напрямку, за підтримки артилерії, противник намагався наступати в районах населених пунктів Кам’янка та Веселе, успіху не мав.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних наступальних дій не проводив, здійснював обстріли цивільної інфраструктури по лінії зіткнення.

На Південнобузькому напрямку ворог, в результаті наступальних дій українських підрозділів зазнав втрат та зайняв оборону на невигідних рубежах поблизу Костромки. Перекидає резерви.

В районах населених пунктів Лимани, Степова Долина, Луч, Партизани, Червоний Яр, Трудолюбівка та інших російські окупанти уражаються цивільну інфраструктуру.

Противник посилює угруповання застарілими зразками озброєння та військової техніки, зокрема, танками Т-62 та БМП-1.

На Бессарабському напрямку ситуація змін не зазнала.

В Придністровському регіоні республіки Молдова тривають обмежувальні заходи, посилена перевірка інфраструктури, транспорту та громадян, контроль за використанням автомобілів обладнаних спецзасобами.

Противник продовжує зазнавати втрат.

"Зокрема і санітарних, що обумовлює необхідність створювати додаткові можливості надання медичної допомоги. Так, на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим окупаційна адміністрація розпорядилась припинити прийом цивільного населення, щоб звільнити ліжко-місця для поранених. Інтенсивно проводиться збір донорської крові", - йдеться в повідомленні.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Сєвєродонецьк
Донеччина
втрати
ворог
російські окупанти
противник
Читайте також:
На фото украинский защитник и военное вооружение
27 травня, 2022 п'ятниця
ЗСУ продовжують наступ, лінія фронту більш-менш зафіксована, ворог намагається знайти "слабкі" місця, — експерт з питань безпеки Варченко
Херсонська область
27 травня, 2022 п'ятниця
У Херсоні пролунали вибухи
обстріляна Луганщина
28 травня, 2022 субота
Окупанти не зуміли оточити Сєвєродонецьк і розпочали штурм – ISW
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.75
    Купівля 34.75
    Продаж 35.98
  • EUR
    Купівля 36.58
    Продаж 38.26
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
29 травня
07:06
Сєвєродонецьк, обстріли
Росіяни платять ціну за свій поточний тактичний успіх, який непропорційний будь-якій реальній оперативній, - ISW про захоплення Сєвєродонецька
06:31
обстріли Сумщина
На Сумщині російський літак обстріляв церкву, дитсадок і приватні будинки, жінка поранена
05:59
Ліга чемпіонів
"Ліверпуль" - "Реал": якими були емоції футболістів після фіналу Ліги чемпіонів. Фоторепортаж
05:23
Російський флот
Звіт ОК "Південь": Росія намагається підлатати чорноморський флот "потопельниками"
04:53
Олексій Арестович
Арестович дав новий прогноз, коли ситуація на фронті зміниться на користь ЗСУ
04:26
BoombI4
Кіберспортивний клуб з України NaVi погнав з команди російського гравця BoombI4
03:58
Сєвєродонецьк
Українські військові у Сєверодонецьку перебувають в "складній оборонній позиції", - голова ВЦА розповів про ситуацію у місті
03:01
Євген Малишев
З 24 лютого на війні загинуло більше ніж 50 українських спортсменів
02:25
Інфографіка
евакуація
Укрзалізниця призначила на 29 травня один додатковий евакуаційний потяг
01:54
"Реал"
Лунін став третім українцем, який виграв ЛЧ
01:23
газ
Під час війни ціна на газ для населення має залишитися без змін, - Офіс президента
01:04
Кордон з Білоруссю
Київщина постійно під загрозою, але біля кордону з Білоруссю все спокійно, - голова ОВА Кулеба
00:36
"Ліверпуль" - "Реал", Ліга чемпіонів
"Реал" переміг "Ліверпуль" у фіналі Ліги чемпіонів
00:27
окупанти танк рф
ОТУ "Схід" 28 травня вбили ще 33 окупантів і знищили танк
00:10
Путін
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 28 травня
2022, субота
28 травня
23:52
У США анонсували випробування підводного човна без людей на борту
23:37
вадим бойченко мариуполь
Тисячі жителів Маріуполя можуть померти через спалахи інфекцій у місті, - мер Бойченко
23:14
корабель НАТО
До фінського порту увійшли військові судна країн НАТО
22:55
УПЦ (МП) зберегла єдність з вбивцею Кирилом, - Епіфаній
22:49
Ексклюзив
Віталій Портников
Опозиція має бути готова до управління: відсутність спільного управління країною створює ризики у післявоєнний період, - Портников
22:42
Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай
Окупанти захопили один готель Сєвєродонецька, далі пройти не можуть, - Гайдай
22:35
Зеленський
Вони намагаються взяти людей в заручники, - Зеленський про заборону окупантів виїжджати з Херсонщини на підконтрольну Україні територію
22:12
На фото Володимир Зеленський
Зеленський на засіданні Європейської Ради закликатиме визнати Росію державою-терористом
22:11
Андерс Аслунд
Андерс Аслунд обурений блокуванням поїздки Порошенка на ПА НАТО і закликає українську владу вибачитись
22:04
Оновлено
Кривий Ріг
Росія завдала ракетного удару по виїзду з Кривого Рогу
21:57
Зеленський
Армія РФ намагається вичавити хоча б якийсь результат для себе, але наша оборона тримається, - Зеленський
21:49
На фото український захисник та військове озброєння
На Сході України захисники відбили 7 атак ворога
21:30
На фото: праворуч - Індійська письменниця Гітанджалі Шрі
Вперше Букерівською премією відзначено роман мовою хінді
21:18
На фото литовський ведучий, який організував збір грошей
Литовський ведучий зібрав €5 млн на "байрактар" для України
21:03
У Слов'янську закликали людей виїхати й анонсували два евакуаційні автобуси
20:47
Бріджит Брінк
Новий посол США в Україні отримала робочу візу
20:34
На фото вінничани, які зустрічають кортеж із загиблими
Тисячі жителів Вінниці зустріли навколішках полеглих на Запоріжжі офіцерів КОРДу
20:19
паспорт РФ
Росіяни видають паспорти, щоб відправити воювати проти України, - мер Мелітополя Федоров
20:04
Кіпр
Кіпр підтримає надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС у червні, - український посол
19:52
На фото Збройні сили України
Росіяни хочуть оточити позиції ЗСУ у районах Лисичанська і Сєверодонецька, - Генштаб ЗСУ
19:37
Снаряд залетів на кухню
Снаряд залетів на кухню. Внаслідок обстрілу Золочева на Харківщині поранено двох людей
19:34
На фото: телеоператор Суспільного Василь Філімон
Окупанти взяли в полон телеоператора Суспільного
19:23
На фото сміття у Маріуполі
Черги за гумдопомогою та купи сміття. Радник мера Маріуполя розповів про ситуацію в місті
19:13
патріарх Московський Кирил
Кримська епархія УПЦ (МП) заявила, що залишається у підпорядкуванні патріарха Кирила
19:13
Ексклюзив
російські полонені
Основний склад російської армії - це бидло, якому пообіцяли погашення кредитів, - генерал-майор ЗСУ Марченко
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV