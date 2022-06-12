English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Українські воїни відбили російський наступ поблизу Врубівки, Василівки та Миколаївки, – Генштаб ЗСУ

Українські воїни відбили російський наступ поблизу Врубівки, Василівки та Миколаївки, – Генштаб ЗСУ

12 червня, 2022 неділя
07:49
війна з Росією На фото військовослужбовець ЗСУ та військова техніка

Російські окупанти намагалися прорватися поблизу населених пунктів Миколаївка, Врубівка та Василівка. Утім ворог отримав відсіч від наших захисників та відійшов на раніше зайняті позиції

Про це інформує фейсбук Генеральний штаб Збройних сил України.

На Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій не проводив. В прикордонних районах Білорусі обладнують пункти пропуску та розгортають додаткові засоби радіоелектронної боротьби.

На Сіверському напрямку противник продовжує посилену охорону українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. В Бєлгородській та Курській областях продовжено дію підвищеного рівня терористичної загрози. Росія продовжує обстрілювати з мінометів у прикордонних районах, агресор обстріляв цивільну інфраструктуру поблизу населених пунктів Рожковичі, Гремяч, Лугівка та Попівка.

На Харківському напрямку без суттєвих змін. Ворог систематично обстрілював позиції ЗСУ та цивільну інфраструктуру неподалік Вірнопілля, Українки, Петрівки, Чепіля та Хрестища. Завдав авіаудару в районі Мосьпанового.

На Слов’янському напрямку продовжуються артобстріли зі сторони ворога в районах населених пунктів Петрівське, Нова Гусарівка, Курулька, Долина. Намагається закріпитись в Богородичне, тривають бойові дії.

На Лиманському напрямку противник збільшив інтенсивність застосування артилерії - реактивних систем залпового вогню поблизу Шипилівки та Дронівки. Перегруповує війська.

На Сєверодонецькому напрямку окупанти ведуть штурмові дії у місті Сєверодонецьк, нині без успіху. Тривають бойові дії у районі Тошківки.

На Бахмутському напрямку ворог обстрілював позиції ЗСУ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік населених пунктів Комишуваха, Гірське, Миколаївка, Білогорівка, Новолуганське. Російські окупанти завдали авіаудару поблизу Покровського.

Крім того, противник намагався вести наступ у напрямку населеного пункту Миколаївка, утім отримав відсіч та відійшов. Українські захисники відбили наступ в районі населеного пункту Врубівка та Василівка.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій противник не вів. Обстрілював цивільну інфраструктуру поблизу населених пунктів Желанне, Авдіївка, Карлівка, Вугледар та Оріхів. На окремих напрямках розгортає додаткові підрозділи.

На Південнобузькому напрямку противник обороняється. Рашисти обстрілювали підрозділи наших військ з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню. Намагались вести контрбатарейну боротьбу. Обстріляли населені пункти Твердомедово, Березнегувате, Кобзарці, Квітневе та Луч.

За минулу добу втрати РФ: 10 танків, 16 бойових броньованих машин, 7 БпЛА, понад 10 одиниць автомобільної техніки та до 150 осіб живої сили.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

населені пункти
ЗСУ
окупанти
бойові дії
російські окупанти
Генштаб ЗСУ
Генеральний штаб
російський наступ
Читайте також:
10 червня, 2022 п'ятниця
"Викинув повістку. Сховався в селі, ніхто мене не знайде". У РНБО спростували найпоширеніші фейки про повідомлення із військкомату
Ллойд Остін
11 червня, 2022 субота
Пентагон відреагував на погрози Китаю розпочати війну, в разі проголошення незалежності Тайваню
Віктор Орбан
11 червня, 2022 субота
"На думку букмекерів, шанси України на перемогу невисокі": Орбан прокоментував російсько-українську війну
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.06
    Купівля 34.06
    Продаж 34.94
  • EUR
    Купівля 35.91
    Продаж 37.2
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
12 червня
07:20
евакуація
З Луганщини евакуювали 30 мирних жителів, із них троє дітей
06:37
Укрзалізниця дизель-поїзд
З Покровська вирушить евакуаційний потяг до Львова
06:28
Війна з Росією
Російські війська посилюватимуть наступи на Слов’янськ і Сіверськ, – ISW
05:45
збірна Іспанії
Ліга націй: розклад матчів і трансляцій неділі
05:15
Угорщина - Німеччина
Ліга націй: результати всіх матчів суботи
04:34
Канадський Парламент
Парламент Канади терміново евакуювали
03:33
Енергодар
Мешканців Енергодару попереджають про провокації 12 червня
03:02
Олександр Зінченко, "Манчестер Сіті"
Зінченко близький до трансферу в "Барселону"
02:31
Байден Зеленський
Байден дуже поважає Зеленського, - посол США в Україні
02:09
Володимир Кличко
Кличко увійшов до Зали слави боксу та звернувся до Роя Джонса, який у 2015 році обіймався з Путіним у Криму
01:42
На фото втрати армії РФ
На Півдні українська авіація завдала три удари по складах боєприпасів та скупченню ворожої техніки
01:18
Російський флот
Росія збільшила кількість десантних кораблів у Чорному морі
01:05
Ураган
Росія з "Урагану" обстріляла передмістя Миколаєва
00:45
Олексій Арестович
Арестович: ЗСУ зірвали наступ росіян на Запоріжжя
00:24
Russia Today
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 11 червня
00:13
збірна Італії
Англія та Італія зіграли внічию у Лізі націй
00:07
Оновлено
Володимир Труш
На Тернопільщині стались вибухи, - ОВА
00:07
Ексклюзив
Китай Тайвань
Китай буде використовувати операції сірих зон для повернення Тайваню, - експерт-міжнародник Пойта
2022, субота
11 червня
23:57
На фото Володимир Зеленський
Схоже на намагання колаборантів отримати квиток, щоб утекти, - Зеленський про роздачу паспортів РФ у Херсоні та Мелітополі
23:42
Володимир Зеленський
Ми продовжимо ще потужніше працювати на всіх рівнях, щоб отримати правильне рішення, - Зеленський про статус кандидата в ЄС
23:14
голова Донецкої ВА Павло Кириленко
РФ вбила двох мирних жителів Донеччини
23:00
Ексклюзив
санкції проти Росії
Фрідман, Абрамович та інші російські олігархи використовують Україну для зняття санкцій, - Фейгін
22:57
КНДР
У КНДР вперше жінка стала міністром
22:37
Російські військові
США, Мексика та Канада закликали Росію вивести війська з України
22:23
Ексклюзив
Радослав Сікорський
Захід має право подарувати Україні ядерні боєголовки, - депутат Європарламенту Сікорський
22:09
знищена ворожа техніка
На сході ЗСУ знищили 20 окупантів та 8 одиниць техніки
22:08
Ексклюзив
Польща
Роздмухування конфлікту через рівність прав поляків та українських біженців у Польщі є частиною інформвійни РФ, - експосол Дещиця
22:04
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Мінськ 3 - це новий спосіб знищити Україну, - Піонтковський
21:52
Японія
Японія відправить в Україну установки для очищення води
21:47
Шольц і Макрон
Шольц, Макрон та Драгі можуть у червні приїхати до Києва, - Bild
21:34
Ексклюзив
На фото Збройні сили України
Росіяни морально готуються до того, що ЗСУ можуть вийти на адмінмежу до Криму, - військовий експерт Киричевський
21:30
Оновлено
На фото працівники поліції
На Одещині під час купання чоловік зачепив міну і загинув
21:24
ОПУ
Ми не чуємо від лідерів ЄС жодного аргументу, чому статус кандидата на членство не можна надати Україні, - ОП
21:22
На фото члени комісії ООН та представники України
В Україну прибула комісія ООН для розслідування злочинів Росії
20:55
Іоан Курмояров
"У пеклі ви будете". Зник священик з Петербургу, що відкрито засуджував російських окупантів
20:46
касетні боєприпаси
РФ обстріляла Дніпропетровщину касетними снарядами
20:44
На фото учасники відкриття центру
У Вільнюсі відкрився перший у ЄС Український центр для біженців
20:23
Голодомор
Німецька партія Зелених закликала визнати Голодомор геноцидом
20:22
Ексклюзив
Радослав Сікорський
Стратегічна перевага України у війні - це російська корупція, - польський політик Сікорський
20:03
На Зміїному зафіксували нові ППО російських загарбників
На Зміїному зафіксували нові ППО російських загарбників
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV