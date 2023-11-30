"Гент" - "Зоря": де та коли дивитись вирішальний матч Ліги конференцій
Сьогодні, 30 листопада, луганська "Зоря" зіграє проти бельгійського "Гента" у 5-му турі Ліги конференцій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Після 4-х матчів "Зоря" має 4 очка та займає у групі B третє місце. "Маккабі" з 9 пунктами - другий. Очолює турнірну таблицю з 10 балами бельгійський "Гент". "Брейдаблік" без жодного очка - останній.
Якщо "Зоря" сьогодні втратить очки, то втратить шанси на вихід з групи.
Ліга конференцій
Груповий раунд. 3-й тур (перенесений матч)
30 листопада
"Гент" (Бельгія) - "Зоря" (Україна)
Гент, стадіон "Гент Арена"
Початок - 19:45
Трансляція - Megogo
Як "Зоря" грає у єврокубках
21 вересня у Любліні "Зоря" зіграла внічию 1:1 з "Гентом". У 2-му турі Ліги конференцій українська команда в Рейк'явіку переграла "Брейдаблік" з Ісландії з рахунком 1:0.
У 4-му турі групового раунду Ліги конференцій луганська "Зоря" програла ізраїльському "Маккабі Тель-Авів". Матч закінчився з рахунком 1:3.
"Зоря" розпочала нинішній єврокубковий сезон у Лізі Європи, де у плей-офф кваліфікації поступилася чеській "Славії" - 0:2, 2:1.
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