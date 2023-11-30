"Гент" - "Зоря": де та коли дивитись вирішальний матч Ліги конференцій

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Після 4-х матчів "Зоря" має 4 очка та займає у групі B третє місце. "Маккабі" з 9 пунктами - другий. Очолює турнірну таблицю з 10 балами бельгійський "Гент". "Брейдаблік" без жодного очка - останній.

Якщо "Зоря" сьогодні втратить очки, то втратить шанси на вихід з групи.

Ліга конференцій

Груповий раунд. 3-й тур (перенесений матч)

30 листопада

"Гент" (Бельгія) - "Зоря" (Україна)

Гент, стадіон "Гент Арена"

Початок - 19:45

Трансляція - Megogo

Як "Зоря" грає у єврокубках

21 вересня у Любліні "Зоря" зіграла внічию 1:1 з "Гентом". У 2-му турі Ліги конференцій українська команда в Рейк'явіку переграла "Брейдаблік" з Ісландії з рахунком 1:0.

У 4-му турі групового раунду Ліги конференцій луганська "Зоря" програла ізраїльському "Маккабі Тель-Авів". Матч закінчився з рахунком 1:3.

"Зоря" розпочала нинішній єврокубковий сезон у Лізі Європи, де у плей-офф кваліфікації поступилася чеській "Славії" - 0:2, 2:1.