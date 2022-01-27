Герой Євро-2020 Довбик може замінити в італійському клубі чемпіона Європи
Футболіст збірної України та "Дніпра-1" Артем Довбик може перейти до італійського "Торіно"
Про це повідомляє Tuttomercatoweb.
За інформацією джерела, "Торіно" розглядає українського форварда, як потенційну заміну Андреа Белотті, який відмовляється продовжувати з клубом контракт.
У нинішньому сезоні 24-річний Артем Довбик зіграв за "Дніпро-1" 18 матчів, забив 14 голів та віддав 5 результативних передач.
У 1/8 фіналу Євро-2020 Довбик забив за збірну України в овертаймі переможний гол у матчі проти Швеції, який вивів нашу команду до чвертьфіналу турніру.
Андреа Белотті став чемпіоном Європи-2020 у складі збірної Італії.
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Нагадаємо, 25 грудня 2021 року Артем Довбик заявив про бажання залишити "Дніпро-1" та продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії.
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