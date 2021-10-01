Герой пішов на війну, щоб віддячити українцям

В 2011-му вся країна збирала кошти на лікування маленького Андрія Бігея з діагнозом ДЦП. В останній момент змобілізувати необхідну суму допоміг музикант Кузьма Скрябін, який особисто став амбасадором краудфаундингової кампанії з порятунку дитини. Після вдалої операції хлопчика в Ізраїлі, його батько повернувся з заробітків в Чехії і 2013-го пішов добровольцем на фронт у гарячі точки, щоб подякувати співвітчизникам за перші кроки свого сина.







Нагадаємо, що телецикл "Сильні історії" - це програма, присвячена родинам українців, в яких є діти з інвалідністю, і які успішно борються за їхнє повноцінне дитинство і життя. Цикл створюється за підтримки Українського Культурного Фонду, а реалізовує проєкт ГО "Всеукраїнський Демократичний Форум".



Повну історію родини Бігеїв дивіться вже в неділю, 3 жовтня, о 10:30 та о 17:00 на телеканалі Еспресо.

