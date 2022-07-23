"Геть імперію! Волю народам!" У 9 містах світу проходять акції корінних етносів Росії

Про це у себе на фейсбуці повідомляє "Ліга вільних народів", що є організатором заходів.

"Ні війні! Геть імперію! Волю народам! Під цими гаслами ми виходимо на вулиці міст різних країн світу. Ми просимо уряди демократичних країн підтримати право народів Російської Федерації на самовизначення. Право на відновлення незалежності та створення власних держав! Право, забране в нас силою!", - йдеться у запрошенні.

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Місцями проведення акцій обрано Прагу (Чехія), Тарту (Естонія), Франкфурт-на-Майні (ФРН), Вільнюс (Литва), Анталью (Туреччина), Нью-Йорк, Філадельфію, Клівленд (США).

Вони починаються о 14:00 за місцевим часом.

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До оргкомітету "Ліги вільних народів" наразі входять Рафіс Кашапов (Татарстан), Сиресь Боляень (Ерзя), Руслан Габбасов (Башкортостан), Раджана Дугар-ДеПонте (Бурятія), Майк Ингрем (Інгерманландія), В'ячеслав Дьомін (Донське козацтво), Володимир Довданов (Калмикія).

Нагадаємо, 13 липня у Верховній Раді України зареєстровано проєкт постанови "Про визнання державного суверенітету Чеченської Республіки Ічкерія".

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