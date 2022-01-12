Гетманцев виступає за виплати для підтримки незахищених громадян, але без вимоги витратити їх на продукти

Про це заявив він у “Великому ефірі Василя Зими” на Еспресо.TV.



“Я особисто виступав би за те, аби ми розширювали прграму “антиковідної тисячі” і дійсно надавали би через “Дію” можливість отримати виплати соціально незахищеним громадянам на життя. Але не робити якихось визначень щодо цільового використання цих грошей”, – сказав Гетманцев.

Нагадаємо, радник президента Олег Устенко повідомив, що Офісом президента Володимира Зеленського вивчається можливість впровадження в Україні так званих “продуктових чеків” або виплат, які можна витратити на продуктові товари. У такий спосіб держава, за його словами, може підтримати соціально незахищених українців під час значної інфляції, спричиненої здорожчанням енергоресурсів.

Споживчі ціни в грудні за місяць зросли на 0,6%, а загалом за 2021 рік - на 10%. Ціни на продукти харчування за рік зросли на 10,8%, що переважно зумовлено цінами на цукор, олію та яйця. За рік вони зросли на 61,5%, 57,7% та 47% відповідно. Алкогольні напої подорожчали на 9,8% за рік.

Член ради громадського контролю БЕБ Тарас Котов заявив, що українців очікує подальша інфляція на продуктову групу товарів.