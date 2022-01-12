Гетманцев виступає за виплати для підтримки незахищених громадян, але без вимоги витратити їх на продукти
Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев виступає за ідею підтримки соціально незахищених громадян фінансовими виплатами через “Дію”, але без необхідності витратити їх тільки на продукти
Про це заявив він у “Великому ефірі Василя Зими” на Еспресо.TV.
“Я особисто виступав би за те, аби ми розширювали прграму “антиковідної тисячі” і дійсно надавали би через “Дію” можливість отримати виплати соціально незахищеним громадянам на життя. Але не робити якихось визначень щодо цільового використання цих грошей”, – сказав Гетманцев.
- Нагадаємо, радник президента Олег Устенко повідомив, що Офісом президента Володимира Зеленського вивчається можливість впровадження в Україні так званих “продуктових чеків” або виплат, які можна витратити на продуктові товари. У такий спосіб держава, за його словами, може підтримати соціально незахищених українців під час значної інфляції, спричиненої здорожчанням енергоресурсів.
- Споживчі ціни в грудні за місяць зросли на 0,6%, а загалом за 2021 рік - на 10%. Ціни на продукти харчування за рік зросли на 10,8%, що переважно зумовлено цінами на цукор, олію та яйця. За рік вони зросли на 61,5%, 57,7% та 47% відповідно. Алкогольні напої подорожчали на 9,8% за рік.
- Член ради громадського контролю БЕБ Тарас Котов заявив, що українців очікує подальша інфляція на продуктову групу товарів.
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