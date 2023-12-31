Гетьманцев заперечує, що кожен грошовий переказ з картки на картку нібито оподатковуватиметься на 18%
Думка про те, що Національна стратегія доходів начебто передбачає обов'язкове оподаткування кожної транзакції між картковими рахунками фізичних осіб, не відповідає дійсності
Про це у неділю, 31 грудня 2023 року, заявив народний депутат, голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.
Читайте також: Мобілізація коштів для бюджету. Про що йдеться в Національній стратегії доходів
"Знаючи відповідь, сам ще раз перечитав стратегію. Передбачувано не знайшов. Але осад залишився. Ну невже ми настільки інфантильні, що маємо на другому році війни вестися на абсолютних неадекватів та їх свідоме або несвідоме (за її відсутності) проросійське ІПСО?", - зазначив нардеп у себе в ТГ-каналі.
Читайте також: Богдан Данилишин. Очікуючи Дракона: підсумки 2023 року та завдання на 2024-й
Також він закликав експертів не "хайпувати" у передноворічному вакуумі економічної інформації.
- Нагадаємо, протягом 2023 року до українського бюджету надійшло 1,66 трлн грн податків, зборів та обов’язкових платежів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.1 Купівля 38.1Продаж 38.87
- EUR Купівля 41.92Продаж 43.06
- Актуальне
- Важливе