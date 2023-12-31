Гетьманцев заперечує, що кожен грошовий переказ з картки на картку нібито оподатковуватиметься на 18%

Про це у неділю, 31 грудня 2023 року, заявив народний депутат, голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

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"Знаючи відповідь, сам ще раз перечитав стратегію. Передбачувано не знайшов. Але осад залишився. Ну невже ми настільки інфантильні, що маємо на другому році війни вестися на абсолютних неадекватів та їх свідоме або несвідоме (за її відсутності) проросійське ІПСО?", - зазначив нардеп у себе в ТГ-каналі.

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Також він закликав експертів не "хайпувати" у передноворічному вакуумі економічної інформації.