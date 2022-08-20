Ґібралтар готується до першого аукціону з продажу суперяхти російського мільярдера

Про це повідомило видання The Guardian.

72,5-метрову Axioma буде продано не на потреби українців, зазначає видання, а американському інвестиційному банку JP Morgan, який стверджує, що мільярдер, власник яхти Дмитрий Пумп’янський, винен йому понад 20 мільйонів доларів.

Судно з шістьма розкішними гостьовими каютами, басейном, 3D-кінотеатром, тренажерним залом, джакузі та повністю обладнаним спа-салоном було затримано після пришвартування у Ґібралтарі у березні.

Пумп'янський - власник та голова правління виробника сталевих труб для нафтогазової галузі OAO TMK, який є постачальником російської державної енергетичної компанії "Газпром".

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Він зазнав санкцій з боку Британії, ЄС та США після вторгнення в Україну. Британія заявила, що мільярдер, статки якого оцінюються в 1,84 мільярда фунтів стерлінгів, є одним із "найближчих до Путіна" олігархів.

У той час як десятки суперяхт, що, як підозрюють, перебувають у власності підсанкційних російських олігархів, були затримані або конфісковані по всьому світу, Axioma - єдина, яка буде виставлена ​​на продаж.

2 серпня Велика Британія поповнила список санкцій проти Росії двома колишніми посадовцями російської нафтової компанії.

6 серпня стало відомо, що наближені до Володимира Путіна російські олігархи Аркадій і Борис Ротенберги, які потрапили під санкції ще у 2014 році, використали у злочинних цілях такий тип зареєстрованої у Британії компанії, від якої закон не вимагає ідентифікувати її справжніх власників.

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