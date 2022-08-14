На велику частину росіян західні санкції не впливають, - економічний експерт Пекар
Викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валері Пекар вважає, що 85% росіян не відчувають на собі західні санкції проти Росії
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Ситуація в Росії погіршується. Оскільки не можна її розглядати в суто економічному аспекті, потрібно ще розглядати в політичному вимірі. Росія тримається на тому, що Москва забирає гроші в регіонів-донорів і перерозподіляє їх регіонам-реципієнтам. В тому числі є регіони, які отримують достатньо великі гроші від Кремля. Ми чудово знаємо, що Рамзан Кадиров отримує данину від Москви", - пояснив Пекар.
Експерт вважає, що найбільше західні санкції вплинули на російські еліти.
"Так чи інакше, коли грошей стане менше, то можливість Кремля забирати кошти в регіонів та передавати їх іншим швидко зменшується. Регіональні еліти почнуть висловлювати незгоду з цим. Тому під основним ударом санкцій знаходяться російські еліти - депутати, чиновники та силовики. Це дуже важливо, оскільки ми розуміємо, що основна маса російського населення, понад 85%, не відчуває на собі санкцій Заходу. Вони як жили погано, так і живуть. Нічого не змінилось", - додав він.
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