На велику частину росіян західні санкції не впливають, - економічний експерт Пекар

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Ситуація в Росії погіршується. Оскільки не можна її розглядати в суто економічному аспекті, потрібно ще розглядати в політичному вимірі. Росія тримається на тому, що Москва забирає гроші в регіонів-донорів і перерозподіляє їх регіонам-реципієнтам. В тому числі є регіони, які отримують достатньо великі гроші від Кремля. Ми чудово знаємо, що Рамзан Кадиров отримує данину від Москви", - пояснив Пекар.

Експерт вважає, що найбільше західні санкції вплинули на російські еліти.

"Так чи інакше, коли грошей стане менше, то можливість Кремля забирати кошти в регіонів та передавати їх іншим швидко зменшується. Регіональні еліти почнуть висловлювати незгоду з цим. Тому під основним ударом санкцій знаходяться російські еліти - депутати, чиновники та силовики. Це дуже важливо, оскільки ми розуміємо, що основна маса російського населення, понад 85%, не відчуває на собі санкцій Заходу. Вони як жили погано, так і живуть. Нічого не змінилось", - додав він.