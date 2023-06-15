Гігант індустрії прикрас Swarovski повністю пішов з ринку Росії

Про це заявив генеральний директор компанії Алексіс Насард, передає Nachrichten.at.

За його словами, завершився повний вихід Swarovski з російського ринку, про який було оголошено цього року.

Компанія тимчасово закрила свої магазини в Росії та призупинила онлайн-продаж своєї продукції в РФ ще у березні 2022 року. Про рішення залишити ринок було оголошено у березні 2023 року.

Насард відмітив гідні результати в складних умовах поточного року. За оцінками гендиректора, рік для компанії був непростим, враховуючи інфляцію, споживчі настрої та нестабільну геополітичну ситуацію.

Як очікується, продажі компанії збільшаться приблизно на чотири-сім відсотків у порівнянні з попереднім роком.

Зараз Swarovski розробляє автомобільні компоненти для BMW, ведуться переговори з іншими виробниками. Директор компанії підкреслив зростання в автомобільному секторі, який наразі становить 71%.