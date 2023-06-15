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Гігант індустрії прикрас Swarovski повністю пішов з ринку Росії

15 червня, 2023 четвер
05:00
Економіка Swarovski

Австрійська компанія Swarovski повністю вийшла із російського ринку та попри це очікує суттєвого приросту прибутків цьогоріч

Про це заявив генеральний директор компанії Алексіс Насард, передає Nachrichten.at.

За його словами, завершився повний вихід Swarovski з російського ринку, про який було оголошено цього року.

Компанія тимчасово закрила свої магазини в Росії та призупинила онлайн-продаж своєї продукції в РФ ще у березні 2022 року. Про рішення залишити ринок було оголошено у березні 2023 року.

Насард відмітив гідні результати в складних умовах поточного року. За оцінками гендиректора, рік для компанії був непростим, враховуючи інфляцію, споживчі настрої та нестабільну геополітичну ситуацію.

Як очікується, продажі компанії збільшаться приблизно на чотири-сім відсотків у порівнянні з попереднім роком.

Зараз Swarovski розробляє автомобільні компоненти для BMW, ведуться переговори з іншими виробниками. Директор компанії підкреслив зростання в автомобільному секторі, який наразі становить 71%.

  • Нагадаємо, за словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, за рік російської агресії проти України лише 9% із майже півтори тисячі світових компаній залишили російський ринок.
  • 12 червня стало відомо, що скандинавські країни бойкотують виробника Oreo зі США через його бізнес у Росії.
  • Станом на 11 травня НАЗК внесло 25 провідних світових компаній до переліку міжнародних спонсорів війни РФ, і це суттєво впливає на їхні прибутки.

Світ
Австрія
санкції проти Росії
Війна з Росією
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