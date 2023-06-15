Гігант індустрії прикрас Swarovski повністю пішов з ринку Росії
Австрійська компанія Swarovski повністю вийшла із російського ринку та попри це очікує суттєвого приросту прибутків цьогоріч
Про це заявив генеральний директор компанії Алексіс Насард, передає Nachrichten.at.
За його словами, завершився повний вихід Swarovski з російського ринку, про який було оголошено цього року.
Компанія тимчасово закрила свої магазини в Росії та призупинила онлайн-продаж своєї продукції в РФ ще у березні 2022 року. Про рішення залишити ринок було оголошено у березні 2023 року.
Насард відмітив гідні результати в складних умовах поточного року. За оцінками гендиректора, рік для компанії був непростим, враховуючи інфляцію, споживчі настрої та нестабільну геополітичну ситуацію.
Як очікується, продажі компанії збільшаться приблизно на чотири-сім відсотків у порівнянні з попереднім роком.
Зараз Swarovski розробляє автомобільні компоненти для BMW, ведуться переговори з іншими виробниками. Директор компанії підкреслив зростання в автомобільному секторі, який наразі становить 71%.
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