Гімнастки, які постраждали від сексуального насилля у збірній США, відсудили $380 млн

Про це повідомляє Reuters.

Федерація гімнастики США, Олімпійський та Паралімпійський комітет країни досягли угоди про компенсацію постраждалим у справі колишнього лікаря збірної США зі спортивної гімнастики Ларрі Нассара.

Загальна сума виплат, яку отримають понад 500 осіб, складе $380 млн. Постраждалі вимагали компенсації у $425 млн.

У 2018 році Насар, який працював у збірній США зі спортивної гімнастики, був засуджений до терміну 300 років за численними звинуваченнями у сексуальному насильстві. Серед тих, хто зазнав домагань Нассара, були олімпійські чемпіонки Сімона Байлз та Александра Райсман.

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