Гімнастки, які постраждали від сексуального насилля у збірній США, відсудили $380 млн
Федерація гімнастики, Олімпійський та Паралімпійський комітет США виплатить жертвам колишнього лікаря збірної США Ларрі Нассара $380 млн
Про це повідомляє Reuters.
Федерація гімнастики США, Олімпійський та Паралімпійський комітет країни досягли угоди про компенсацію постраждалим у справі колишнього лікаря збірної США зі спортивної гімнастики Ларрі Нассара.
Загальна сума виплат, яку отримають понад 500 осіб, складе $380 млн. Постраждалі вимагали компенсації у $425 млн.
У 2018 році Насар, який працював у збірній США зі спортивної гімнастики, був засуджений до терміну 300 років за численними звинуваченнями у сексуальному насильстві. Серед тих, хто зазнав домагань Нассара, були олімпійські чемпіонки Сімона Байлз та Александра Райсман.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.85
Купівля 26.85Продаж 27.09
-
EUR
Купівля 30.21Продаж 30.61
- Актуальне
- Важливе