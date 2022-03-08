Гладковський звернувся до ВАКС з вимогою перерахувати більше 10 мільйонів гривень застави на потреби ЗСУ
Олег Гладковський наполягає, щоб 10 623 130 грн застави в рамках фейкової кримінальної справи були терміново перераховані для потреб Збройних Сил України
Про це повідомляє його пресслужба, передає Прямий.
Із відповідним клопотанням адвокати звернулись до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) на початку березня.
У ньому зазначено, що Олег Гладковський з початку ведення бойових дій, розпочав допомагати військовим як фінансово, так і транспортним забезпеченням, а також прийняв рішення залишитися в Києві та долучитися до лав територіальної оборони столиці.
Гладковський вирішив клопотати перед Вищим антикорупційним судом про термінове перерахування застави на рахунки ЗСУ.
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