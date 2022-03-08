Гладковський звернувся до ВАКС з вимогою перерахувати більше 10 мільйонів гривень застави на потреби ЗСУ

Про це повідомляє його пресслужба, передає Прямий.

Із відповідним клопотанням адвокати звернулись до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) на початку березня.

У ньому зазначено, що Олег Гладковський з початку ведення бойових дій, розпочав допомагати військовим як фінансово, так і транспортним забезпеченням, а також прийняв рішення залишитися в Києві та долучитися до лав територіальної оборони столиці.

Гладковський вирішив клопотати перед Вищим антикорупційним судом про термінове перерахування застави на рахунки ЗСУ.

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