Глава Європейської ради прибув до Києва на саміт Україна-ЄС

Про це він повідомив у Твіттері.

"Повернувся до Києва на саміт Україна-ЄС за участі президента Володимира Зеленського, глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та головного дипломата ЄС Жозепа Борреля. Наша рішучість не послабиться. Ми також підтримуватимемо вас на кожному кроці вашого шляху до ЄС", - написав Мішель.