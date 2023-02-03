Глава Європейської ради прибув до Києва на саміт Україна-ЄС
Президент Європейської ради Шарль Мішель прибув у п’ятницю, 3 лютого, до Києва на саміт Україна-ЄС
Про це він повідомив у Твіттері.
"Повернувся до Києва на саміт Україна-ЄС за участі президента Володимира Зеленського, глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та головного дипломата ЄС Жозепа Борреля. Наша рішучість не послабиться. Ми також підтримуватимемо вас на кожному кроці вашого шляху до ЄС", - написав Мішель.
- 2 січня в Офісі президента повідомили, що саміт Україна - ЄС відбудеться у Києві 3 лютого.
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