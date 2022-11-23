Про це повідомляє МАГАТЕ у Twitter.

"Генеральний директор МАГАТЕ зустрівся сьогодні у Стамбулі з російською делегацією на чолі з генеральним директором Росатома Олексієм Ліхачовим для консультацій щодо експлуатаційних аспектів, пов'язаних із безпекою на Запорізькій АЕС в Україні", - йдеться у повідомленні.

20 листопада Енергоатом зафіксував більш як 12 ударів військ РФ по території Запорізької атомної електростанції.

Окупанти обмежили доступ МАГАТЕ до Запорізької АЕС.

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