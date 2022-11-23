Глава МАГАТЕ Гроссі зустрівся з гендиректором Росатома: говорили про безпеку на ЗАЕС
Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі у Стамбулі провів переговори з генеральним директором Росатома Олексієм Ліхачовим
Про це повідомляє МАГАТЕ у Twitter.
"Генеральний директор МАГАТЕ зустрівся сьогодні у Стамбулі з російською делегацією на чолі з генеральним директором Росатома Олексієм Ліхачовим для консультацій щодо експлуатаційних аспектів, пов'язаних із безпекою на Запорізькій АЕС в Україні", - йдеться у повідомленні.
- 20 листопада Енергоатом зафіксував більш як 12 ударів військ РФ по території Запорізької атомної електростанції.
- Окупанти обмежили доступ МАГАТЕ до Запорізької АЕС.
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