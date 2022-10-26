Очільник МАГАТЕ Гроссі звернеться до Радбезу ООН щодо створення зони безпеки навколо ЗАЕС
Рафаель Гроссі заявив, що обговорить в Раді безпеки ООН створення безпечної зони навколо ЗАЕС
Про це він оголосив на Міжнародній міністерській конференції "Ядерна енергетика у 21 столітті".
"Ми повинні запобігти великій ядерній катастрофі. Тому завтра я відвідаю засідання Ради безпеки ООН, щоб обговорити якнайшвидше створення безпекової зони навколо Запорізької атомної електростанції", – сказав він.
Керівник МАГАТЕ планує виступити 27 жовтня. Він має намір обговорити в Раді безпеки ООН створення безпечної зони навколо Запорізької АЕС.
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- Російські окупанти тиснуть фізично та морально на працівників Запорізької АЕС, аби вони підписали контракти з Росатомом.
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