Очільник МАГАТЕ Гроссі звернеться до Радбезу ООН щодо створення зони безпеки навколо ЗАЕС

Про це він оголосив на Міжнародній міністерській конференції "Ядерна енергетика у 21 столітті".

"Ми повинні запобігти великій ядерній катастрофі. Тому завтра я відвідаю засідання Ради безпеки ООН, щоб обговорити якнайшвидше створення безпекової зони навколо Запорізької атомної електростанції", – сказав він.

Керівник МАГАТЕ планує виступити 27 жовтня. Він має намір обговорити в Раді безпеки ООН створення безпечної зони навколо Запорізької АЕС.

Нагадаємо, РНБО готує рішення для захисту фахівців окупованої ЗАЕС, які працюють у надтяжких умовах

Раніше в Енергоатомі заявили, що окупанти формують списки працівників на Запорізькій АЕС, які підписали контракти з Росатомом, щоб мобілізувати частину з них на службу в росармію або рашистську територіальну оборону.

Російські окупанти тиснуть фізично та морально на працівників Запорізької АЕС, аби вони підписали контракти з Росатомом.

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