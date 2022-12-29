Глава МЗС Франції Колонна назвала ракетну атаку РФ проти України воєнним злочином

Про це міністерка написала у твіттері.

"Сьогодні вранці Росія продовжила кампанію систематичних ударів по цивільній інфраструктурі, випустивши понад 100 ракет. Рекорд. Кожна з цих дій проти цивільного населення є воєнним злочином згідно з міжнародним правом", - наголосила вона.

Уранці 29 грудня Росія масовано атакувала регіони України. На територіях Київської, Сумської, Миколаївської, Полтавської, Житомирської, Одеської, Львівської областей, а також в Києві, працювали українські сили протиповітряної оборони. Ще в деяких регіонах було чути вибухи. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав масштабну ракетну атаку Росії уранці 29 грудня "безглуздим варварством".

Також на ранковий ракетний удар РФ по Україні відреагували посли Сполучених Штатів та Британії. Посол Британії Сіммонс зауважила, що продовження російських ракетних ударів вкотре засвідчує відсутність реальних намірів Кремля домовлятися про мир.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb