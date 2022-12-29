Посольства США та Британії відреагували на новий ракетний удар РФ

Про це йдеться у твіттері посольства США в Україні та амбасадорки Британії Мелінди Сіммонс.

"Кремль продовжує свою кампанію масових ракетних атак, жорстоко використовуючи холод і темряву проти України. Дякуємо за майстерність українській ППО - Україна переможе", - зазначили у посольстві США.

Посол Британії Сіммонс зауважила, що продовження російських ракетних ударів вкотре засвідчує відсутність реальних намірів Кремля домовлятися про мир.

"Російські ракети запущені по Україні. Поранені цивільні. Росія відкидає мирний план, запропонований президентом Зеленським. Росія не хоче миру з Україною - вона хоче підкорити Україну", - наголосила вона.

Уранці 29 грудня Росія масовано атакувала регіони України. На територіях Київської, Сумської, Миколаївської, Полтавської, Житомирської, Одеської, Львівської областей, а також в Києві, працювали українські сили протиповітряної оборони. Ще в деяких регіонах було чути вибухи.