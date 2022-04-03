Глава МЗС Греції очолить місію гуманітарної допомоги в Одесі
Найближчим часом міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас прибуде в Україну. Він очолить місію гуманітарної допомоги в Одесі
Про це повідомляє пресслужба МЗС Греції.
Дендіас передасть гуманітарну допомогу, яка буде доставлена муніципальній владі Одеси. Метою візиту, крім передачі допомоги, є створення постійного механізму розподілу гуманітарної допомоги, зустріч з членами грецької громади.
Також міністр закордонних справ Греції має намір відновити роботу Генерального консульства Греції в Одесі, а також відвідати і оцінити стану об'єктів, нерозривно пов'язаних з грецькою історією, таких як Музей товариства дружби.
- Уранці 3 квітня в Одесі пролунали вибухи, місто атакували з повітря.
- Також повідомляли, що Греція запропонувала відбудувати розбомблений росіянами пологовий будинок у Маріуполі.
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