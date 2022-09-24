Глава МЗС Польщі Збіґнев Рау: Німеччина робить все, щоб допомагати Україні якнайменше і якнайпізніше

Про це він повідомив в інтерв’ю для видання PAP.

"Я пам'ятаю обґрунтування цього очевидного небажання з боку німців підтримати українську сторону з багатьох питань, чи то матеріально, чи то фінансово. Тут ми з німцями суттєво відрізняємося. Ми виходимо з того, що якщо допомагаємо, то намагаємося зробити це якомога більше, максимально посилити позиції України й зробити це якомога швидше, за англосаксонським принципом "хто дає швидко - той дає двічі", - сказав міністр.

"У мене, навпаки, складається враження, що німецька політика полягає в тому, щоб надавати цю допомогу якомога менше і якомога пізніше. Чому? Я думаю, що вони хочуть, щоб відносини з Росією послаблювалися якомога менше", - додав Збіґнев Рау.

6 вересня Die Welt повідомила, що канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовив у проханні прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля про постачання додаткового важкого озброєння, а саме сучасних німецьких танків Leopard 2.

Пізніше Шольц заявив, що його країна і так достатньо допомагає Україні озброєнням, а рішення передавати танки буде ухвалювати лише в координації із союзниками.

23 вересня парламент Німеччини не проголосував за рішення про передачу танків Україні.

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