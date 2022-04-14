Глава МЗС та міністр оборони Ірландії Саймон Ковні прибув на зустріч із Дмитром Кулебою у Києві
Міністри МЗС зустрілися в Києві для обговорення нафтового ембарго проти Росії, а також вступ України до ЄС
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Відомо, що Саймон Ковні став першим міністром закордонних справ, який приїхав у столицю під час війни.
"Вдячний за його мужність, а також за гуманітарну, фінансову та військову допомогу Ірландії", - йдеться в дописі.
Разом із Дмитром Кулебою вони обговорили подальші кроки щодо нафтового ембарго проти Росії та якнайшвидшого вступу України до ЄС.
- Нагадаємо, Ірландія підтримала рішення запровадити ембарго на нафту і газ з Росії.
- Раніше Дмитро Кулеба зазначив, що Ірландія також готова наполягати на нових санкціях для РФ.
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