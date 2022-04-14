Глава МЗС та міністр оборони Ірландії Саймон Ковні прибув на зустріч із Дмитром Кулебою у Києві

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.



Відомо, що Саймон Ковні став першим міністром закордонних справ, який приїхав у столицю під час війни.



"Вдячний за його мужність, а також за гуманітарну, фінансову та військову допомогу Ірландії", - йдеться в дописі.



Разом із Дмитром Кулебою вони обговорили подальші кроки щодо нафтового ембарго проти Росії та якнайшвидшого вступу України до ЄС.