Глава ПЦУ Епіфаній відвідує Рим із першим офіційним візитом

Про це повідомили у пресслужбі Київської митрополії Православної церкви України.

"У складі делегації Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій глава ПЦУ зустрінеться з Папою Римським Франциском і низкою очільників інституцій Римсько-Католицької Церкви, відповідальних за міжхристиянський і міжрелігійний діалог, взаємодію з Україною та поширення інформації", – йдеться в повідомленні.

У поїздці митрополита Епіфанія супроводжує архієпископ Чернігівський Євстратій, заступник голови управління зовнішніх церковних зв’язків та член Секретаріату ВРЦіРО від ПЦУ.

Окрім того, делегація з України долучиться до молитви за єдність християн, яку здійснить Папа Франциск у базиліці апостола Павла з нагоди відповідного тижня, який відзначається християнськими Церквами. У програмі візиту також заплановано зустріч із послом України при Святому Престолі Андрієм Юрашем та відвідини духовного осередку Української греко-католицької церкви в Римі – собору Святої Софії.

Ще в серпні 2022 року повідомляли, що Папа Римський Франциск планує відвідати Україну. Проте точних дат імовірного візиту не називали.

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