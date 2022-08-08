Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У рамках спілкування, Папа в чергове зазначив, що він дуже близький до України й хоче підтвердити цю близькість відвідавши країну. Це бажання відтерміноване й визначається фізичними обставинами в яких є зараз Папа", - зауважив Юраш.

Посол України у Ватикані також додав, що зараз Папа не може визначити дату візиту до України.

"У Папи обмежені можливості щодо його пересування. Саме зараз він не може визначити дату, коли зможе витримати фізичні навантаження, пов’язані з візитом до України. Коли ми говоримо про поїздку до України, то треба змінювати різні види транспорту, які будуть важкими для Папи. Він хоче завершити реабілітаційний процес, почути думку лікарів, які відзначать час і можливість його подорожі до України", - пояснив Юраш.

Нагадаємо, нинішній Папа Римський Франциск дотримується точки зору на агресію Росії як на двосторонній конфлікт. До того, він каже що країни НАТО нібито "могли спровокувати Путіна" напасти на Україну.

30 липня голова Української греко-католицької церкви Святослав заявив, що сприйняття й оцінка вторгнення РФ в Україну як нібито двостороннього конфлікту не відповідає істині й заважає правильно оцінювати події. "Я вважаю, що потрібно припинити говорити про конфлікт, слід говорити натомість про воєнні злочини в Україні. Треба припинити намагання зрозуміти чи захищати інтереси агресора чи бути посередниками між інтересами агресора і жертви. Нульова толерантність до застосування насильства!" - наголосив предстоятель УГКЦ.