Глава Саксонії розкритикував візові обмеження ЄС для росіян

Про це повідомляє Tagesschau з посиланням на заяву політика головної опозиційної партії "Християнсько-демократичний союз" Кречмера.

За його словами, перекривати шлях до Євросоюзу росіянам, які не хотіли проходити військову службу чи йти на війну було великою помилкою.

Кречмер заявив, що є багато росіян, які хочуть освоїти професію або навчатися в Німеччині й "люди, які втекли з Росії, вважають великою помилкою те, що їм це ускладнюють".