Глава Саксонії розкритикував візові обмеження ЄС для росіян
Прем'єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер вважає неправильним призупинення дії спрощеного візового режиму для росіян в ЄС
Про це повідомляє Tagesschau з посиланням на заяву політика головної опозиційної партії "Християнсько-демократичний союз" Кречмера.
За його словами, перекривати шлях до Євросоюзу росіянам, які не хотіли проходити військову службу чи йти на війну було великою помилкою.
Кречмер заявив, що є багато росіян, які хочуть освоїти професію або навчатися в Німеччині й "люди, які втекли з Росії, вважають великою помилкою те, що їм це ускладнюють".
- На зустрічі у Празі 31 серпня міністри закордонних справ Євросоюзу домовилися призупинити дію угоди про спрощений візовий режим із Росією. Тоді у Кремлі визнали, що росіянам буде складно отримати візу до Європи після рішення ЄС призупинити дію угоди про спрощений візовий режим.
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