Гол на 90-й хвилині приніс "Вест Гему" перемогу над "Фіорентиною" у Лізі конференцій
Ввечері середи, 7 червня, у фіналі Ліги конференцій англійський "Вест Гем" переміг італійську "Фіорентину"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Фінальний поєдинок пройшов на "Фортуна Арена" у Празі. Матч закінчився з рахунком 2:1 на користь "Вест Гема". На 62-й хвилині Саїд Бенрахма реалізував пенальті та вивів англійців вперед.
Ситуація вирівнялась, коли на 67-й хвилині півзахисник "Фіорентини" Джакомо Бонавентура зробив рахунок 1:1.
Найцікавіше сталось на 90-й хвилині. Переможний гол для "Вест Гема" забив Джеррод Бовен.
На шляху до фіналу "Фіорентина" пройшла у плей-офф португальську "Брагу" (7:2), турецький "Сівасспор" (5:1), польський "Лех" (6:4) та швейцарський "Базель" (4:3).
"Вест Гем" був кращим за кіпріотський "АЕК Ларнака" (6:0), бельгійський "Гент" (5:2) та нідерландський "АЗ Алкмар" (3:1).
У минулому сезоні Лігу конференцій виграла італійська "Рома".
Ліга конференцій
Фінал
7 червня
"Фіорентина" (Італія) - "Вест Гем" (Англія) 1:2
Голи: Бонавентура, 67 - Бенрахма, 62, Боуен, 90
- У ніч з 31 травня на 1 червня був зіграний фінал Ліги Європи, де іспанська "Севілья" по пенальті перемогла італійську "Рому".
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