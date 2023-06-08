Гол на 90-й хвилині приніс "Вест Гему" перемогу над "Фіорентиною" у Лізі конференцій

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Фінальний поєдинок пройшов на "Фортуна Арена" у Празі. Матч закінчився з рахунком 2:1 на користь "Вест Гема". На 62-й хвилині Саїд Бенрахма реалізував пенальті та вивів англійців вперед.

Ситуація вирівнялась, коли на 67-й хвилині півзахисник "Фіорентини" Джакомо Бонавентура зробив рахунок 1:1.

Найцікавіше сталось на 90-й хвилині. Переможний гол для "Вест Гема" забив Джеррод Бовен.

На шляху до фіналу "Фіорентина" пройшла у плей-офф португальську "Брагу" (7:2), турецький "Сівасспор" (5:1), польський "Лех" (6:4) та швейцарський "Базель" (4:3).

"Вест Гем" був кращим за кіпріотський "АЕК Ларнака" (6:0), бельгійський "Гент" (5:2) та нідерландський "АЗ Алкмар" (3:1).

У минулому сезоні Лігу конференцій виграла італійська "Рома".

Ліга конференцій

Фінал

7 червня

"Фіорентина" (Італія) - "Вест Гем" (Англія) 1:2

Голи: Бонавентура, 67 - Бенрахма, 62, Боуен, 90