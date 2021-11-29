Голкіпер "Ворскли" повторив шалений рекорд чемпіонату України з відбитих пенальті
Воротар полтавської "Ворскли" Дмитро Різник повторив рекорд за кількістю відбитих пенальті поспіль у чемпіонаті України з футболу
Про це повідомляє офіційний сайт "Ворскли".
У матчі 16-го туру УПЛ проти СК "Дніпро-1" (1:5) голкіпер "Ворскли" Дмитро Різник відбив пенальті, який виконав Артем Довбик. Цей нереалізований удар суперника став четвертим поспіль для воротаря полтавської команди.
У цьому сезоні 22-річний Дмитро Різник парирував пенальті, які виконували В'ячеслав Чурко з "Колосу", Юрій Батюшин із "Металіста-1925" та Михайло Сергійчук з "Вереса".
Різник повторив досягнення Валерія Воробйова, Віталія Постранського, Ігоря Шуховцева та Рустама Худжамова. Для того, щоб встановити унікальний рекорд йому треба відбити ще наступний пенальті.
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