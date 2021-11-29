Голкіпер "Ворскли" повторив шалений рекорд чемпіонату України з відбитих пенальті

Про це повідомляє офіційний сайт "Ворскли".



У матчі 16-го туру УПЛ проти СК "Дніпро-1" (1:5) голкіпер "Ворскли" Дмитро Різник відбив пенальті, який виконав Артем Довбик. Цей нереалізований удар суперника став четвертим поспіль для воротаря полтавської команди.



У цьому сезоні 22-річний Дмитро Різник парирував пенальті, які виконували В'ячеслав Чурко з "Колосу", Юрій Батюшин із "Металіста-1925" та Михайло Сергійчук з "Вереса".



Різник повторив досягнення Валерія Воробйова, Віталія Постранського, Ігоря Шуховцева та Рустама Худжамова. Для того, щоб встановити унікальний рекорд йому треба відбити ще наступний пенальті.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb