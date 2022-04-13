Голлівудський актор Лев Шрайбер почав варити борщ для українських біженців у Перемишлі
Американський актор Лев Шрайбер приєднався до команди кухарів World Central Kitchen у Перемишлі, де готує їжу для українських біженців, 54-річний зірковий актор, зокрема, варить борщ
Про це Лев Шрайбер розповів в Instagram.
"Борщ для 1500 людей! День перший Польщі поруч українського кордону. World Central Kitchen продовжує обслуговувати та годувати тих, хто втратив майже все. Величезне спасибі всім надзвичайним волонтерам. Так тримати! ", - написав актор і додав, що вже примудрився порізати собі палець, але пишається цим.
- Зауважимо, що дуже багато голлівудських зірок підтримали Україну. Для прикладу, режисер останнього фільму про Джеймса Бонда "007: Не час помирати" Кері Фукунага приїхав до Києва і вирішив допомагати містянам. Оскароносний актор Шон Пенн завітав до Львова, щоб допомогти переселенцям.
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