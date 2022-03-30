Режисер останнього фільму про Бонда приїхав до Києва, щоб взятися за організацію харчування містян

Про це повідомляє популярний сайт про новини кіно та серіалів Geek Journal.

Зазначається, що іменитий режисер приєднався до проєкту World Central Kitchen, що займається організацією харчування після стихійних лих.



До цього близько тижня Кері Фукунага пробув у Львові, де спілкувався із біженцями та волонтерами. Зокрема, в його Instagram можна знайти декілька історій українських біженців.

Відзначимо, що чимало зірок підтримали Україну. Зокрема, оскароносний актор Шон Пенн завітав до Львова, щоб допомогти переселенцям. Ед Ширан, Том Оделл та інші світові зірки доєднаються до благодійного концерту на підтримку України. Один з найпопулярніших акторів Голлівуду Кіану Рівз також підтримав українців

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