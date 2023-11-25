Голодомор, окрім травми, має потенціал для українців побачити по-новому злочини РФ зараз, - експерт Віщик

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Дослідження стверджують, що найтяжчі міжнародні злочини, особливо геноцид, мають вплив на усіх безпосередньо потерпілих і потім на покоління, які приходять. У тому і жах злочину геноциду, він ставить на потерпілих особах шалене тавро, яке передається з покоління в покоління, ця травма, яка слідує та страх пережити щось подібне для своїх нащадків", - наголосив Віщик.

За словами правового радника, окрім травми, це також потенціал для нового покоління українців побачити по-новому російські злочини, які відбуваються зараз.

"Ми, маючи всю обізнаність про те, наскільки кровожерливий був радянський режим, розуміємо краще, якою є мета Російської Федерації зараз. Нам рано говорити про те, чи присутній злочин геноциду зараз, адже він може бути доведений, чи спростований в нашому контексті, але ми чітко прослідковуємо, як російські тактики стали лише адаптованими радянськими - та сама методологія, мета і лише Збройні Сили України стримали цей жах до того, як він поширився на значно більші території", - сказав викладач міжнародного права Києво-Могилянської академії.

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Віщик підсумував: "Злочин геноциду і багато міжнародних воєнних злочинів проти людяності - це значна травма з якою доведеться працювати поколінням. Це також і про розповідь для суспільства істини, як вона була, аби розвінчати міф та запобігти будь-чому такому в майбутньому, щоб суспільство знало, з ким воно має справу, та знало, як зло перероджується та може повернутися".