Про це він сказав в інтерв'ю Суспільному.

"Реформи, спрямовані на зміцнення демократичних інститутів, особливо верховенства права, боротьбу з корупцією, незалежність судової системи — це фундаментальні умови для того, щоб приєднатися до Європейського Союзу. Але я впевнений, українська влада розуміє, що це є пріоритетом. Я відчув, що лише за кілька місяців ви досягли значного прогресу і зробили кроки у правильному напрямку", - заявив голова Євроради.

Мішель зазначив, що протягом наступних місяців Єврокомісія представить звіти, які вкажуть Україні, які додаткові кроки на шляху до ЄС вона мусить зробити.