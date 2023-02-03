Голова Євроради Мішель перелічив "фундаментальні умови" для вступу України до ЄС
Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що серед "фундаментальних умов" для вступу України до ЄС є реформування судів і боротьба з корупцією
Про це він сказав в інтерв'ю Суспільному.
"Реформи, спрямовані на зміцнення демократичних інститутів, особливо верховенства права, боротьбу з корупцією, незалежність судової системи — це фундаментальні умови для того, щоб приєднатися до Європейського Союзу. Але я впевнений, українська влада розуміє, що це є пріоритетом. Я відчув, що лише за кілька місяців ви досягли значного прогресу і зробили кроки у правильному напрямку", - заявив голова Євроради.
Мішель зазначив, що протягом наступних місяців Єврокомісія представить звіти, які вкажуть Україні, які додаткові кроки на шляху до ЄС вона мусить зробити.
- 2 січня в Офісі президента повідомили, що саміт Україна - ЄС відбудеться у Києві 3 лютого. Сьогодні до Києва прибув Шарль Мішель.
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