Дробович відповів на україномовний твір Путіна "про єдність українців і росіян" статтею "Про історичну єдність в тюрмі народів" татарською мовою

Відповідну статтю розміщено на сайті УІНП українською та татарською мовами.



Очільник УІНП Антон Дробович у відповіді на статтю російського президента Володимира Путіна "Про історичну єдність росіян та українців” заявляє що та - "набір банальностей, перемішаний зі старими тезами антиукраїнської пропаганди".

"Щоправда, досі ретрансляцію цих тез здійснювали особи з нижчим рівнем соціальної та політичної відповідальності. Незрозуміло, з якою метою статтю В. Путіна опублікували також українською мовою. Якщо з російського оригіналу стало зрозуміло, що путінські радники погано знають факти з історії України, то український варіант продемонстрував також відсутність там грамотних перекладачів", - зіронізував Дробович.



Очільник української інституції вирішив використати татарську мову та приклад Татарстану, адже саме спікери цього народу на Волзі наводяться у приклад як антитеза "знедоленій але самостійній Україні".



Дробович порівнює татар та українців в контексті того, як Російська імперія використовувала обидва народи, знищуючи при цьому національну еліту.



"Ситуація із татарською мовою в Росії також викликає занепокоєння. Лише за період між переписами 2002 та 2010 років кількість татаромовних скоротилася на мільйон осіб. Занепад мов народів РФ не є ані природним процесом, ані “спільною для нас трагедією”. Це результат русифікації - цілеспрямованої політики Москви, яка має на меті знищення етнічного різноманіття і демонтаж федералізму в Росії", - підкреслює він.



Також голова Інституту нацпам'яті звертає увагу на те, що від 2018 року мови корінних народів національних утворень в РФ перестали бути обов'язковими для вивчення.



"Кількамільйонний татарський народ не має жодного татарського університету. У своєму зверненні до парламенту Татарстану в 2018 році президент Рустам Мінніханов запевняв, що татари нарешті одержать власний вищий навчальний заклад. Але Москва непохитна у своєму прагненні стримати становлення татар як нації. Казані не лише не дозволили за свої ж гроші збудувати татарський університет. Використання татарської у шкільній освіті штучно обмежується", - наголосив Антон Дробович.

"Не лише Володимир Путін, але й представники автохтонних народів РФ чудово розуміють, що зникнення мови – це прямий шлях до зникнення народу. Саме тому витіснення національних мов зі шкільної освіти та інших публічних сфер зустрічає відчайдушний спротив у республіках", - додав він.Голова Інституту нацпам'яті порівняв становище нацменшин в Україні та РФ. За його словами, в Україні ситуація набагато ліпша - так, угорці мають власні партії, мову викладання у школах та університет. Водночас у окупованому Криму та національних регіонах забороняються національні об'єднання, зокрема - Меджліс кримськотатарського народу.